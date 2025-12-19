В Краснодаре строят быстрее, чем продают. Город вошел в топ-10 миллионников по нереализованности готового жилья

В 10 городах-миллионниках РФ не распродана половина построенных квартир

19 декабря «Известия» опубликовали аналитику проекта о недвижимости «Движение.ру» на основе данных Единой информационной системы жилищного строительства (ЕИСЖС). Согласно исследованию, к концу года в стране насчитывается 10 городов-миллионников с нераспроданным жильем. Это вдвое больше, чем в 2024-м. В Красноярске, Краснодаре, Омске, Уфае, Воронеже, Челябинске, Самаре, Новосибирске, Перми и Волгограде девелоперы возводят жилья больше, чем способны реализовать. Эта ситуация создает риски для всей экосистемы строительства: недостаточные продажи ведут к слабому наполнению эскроу-счетов, что, в свою очередь, провоцирует рост стоимости обслуживания проектного финансирования и ставит под угрозу экономику строек.

На декабрь 2025 года нераспроданными остаются 81,7 млн кв. метров жилья при общем объеме строительства в 120,8 млн кв. метров. Это означает, что в среднем по стране реализовано лишь 68% возводимых площадей. Ключевым индикатором устойчивости рынка аналитики считают показатель отношения распроданности к стройготовности. За год он снизился на 7 пунктов — с 77% до 70%, приблизившись к критической черте. Как пояснил руководитель аналитического центра Ян Гравшин, этот коэффициент демонстрирует, успевают ли застройщики продавать квадратные метры для покрытия финансовых затрат. «Дом.РФ» определяет нормальный диапазон этого показателя в границах 70-80%. Падение ниже 70% сигнализирует о рисках: у девелоперов могут возникнуть сложности с обслуживанием кредитов из-за высокой ставки, которую провоцирует недостаток средств на эскроу-счетах.