Дерипаску выдвинули в президенты российской федерации хоккея с мячом
Усть-Лабинский бизнесмен Олег Дерипаска стал одним из кандидатов на пост президента Федерации хоккея с мячом России
16 декабря стало известно о том, что бизнесмена Олега Дерипаску выдвинули на пост президента ФХМР — Федерации хоккея с мячом России. Об этом агентству ТАСС сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев. По словам чиновника, Дерипаску выдвинул «ряд регионов».
«Олег Дерипаска хорошо известен как человек, который на протяжении многих лет последовательно поддерживает российский спорт и, в частности, русский хоккей. <...> Его управленческий опыт, ресурсы и готовность лично участвовать в работе Федерации хоккея с мячом России станут хорошим подспорьем для развития этого традиционного и любимого в нашей стране вида спорта», — сказал Дегтярев.
Выборы нового президента ФХМР состоятся 26 декабря. Пройдут они досрочно, поскольку предыдущий президент — Борис Скрынник, который возглавлял организацию с 2009 года, умер 11 декабря. Соперником Дерипаски на выборах будет знаменитый в прошлом хоккеист Сергей Мяус, которого выдвинула сама федерация.
«Министерство спорта России поддерживает кандидатуру [Дерипаски]. <...> Изменения в ФХМР назрели давно, требуется ревизия и обновление управленческой команды в русском хоккее, в том числе в регионах», — утверждает министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
Дерипаска и ситуация вокруг иркутского клуба «Байкал-Энергия»
Группа компаний «Эн+», основателем и основным бенефициаром которой является Дерипаска, до недавнего времени была генеральным спонсором «Байкала-Энергии», иркутского клуба российской Суперлиги по хоккею с мячом. Однако в марте «Эн+» резко сократил финансирование команды — с 300 до 50 миллионов рублей в год, по оценкам издания «Иркутск. Без формата». Клуб в своем телеграм-канале написал, что «Байкал-Энергия» и Эн+ приняли решение развивать детский спорт».
Клуб «Байкал-Энергия» был создан в Иркутске в 1923 году, ранее носил названия «Локомотив» и «Сибскана». В 2015 году стал обладателем Кубка России, трижды выигрывал серебряные медали чемпионата страны, четырежды — бронзовые.
«Иркутск. Без формата» называвет причиной мартовского сокращения финансирования конфликт Дерипаски с губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым.
«Вину за слабые результаты «Байкал-Энергии» руководство Иркутской области возложило на генерального спонсора клуба. Узнав об этом, негласный владелец «Эн+» решил и вовсе резко сократить, а, фактически, прекратить финансирование команды мастеров», — пишет иркутское издание.
А телеграм-канал «Иркутск политический» предположил, что «Эн+» решил резко свернуть все социальные программы в Иркутской области после того, как губернатор отказался повышать тарифы на электроэнергию в регионе.
Болельщики «Байкала-Энергии» в марте запустили онлайн-петицию с требованием «не допустить гибели» иркутского клуба.
«Требуем призвать Олега Дерипаску к исполнению своих обязательств! <...> Без команды мастеров детский спорт неуклонно только стагнирует. Детям просто некуда будет стремит[ь]ся. 10 марта навсегда войдёт в историю, как смерть профессиональной команды Иркутска по русскому хоккею», — взывает автор петиции.
Губернатор Кобзев 15 марта опубликовал сообщение о встрече с представителем руководства компании «Эн+».
«Обменялись мнениями по судьбе нашего хоккейного клуба «Байкал-Энергия». Получил заверения, что компания заинтересована в продолжении эффективной поддержки иркутских спортсменов. В настоящее время в клубе проводится финансовый аудит», написал чиновник в своем телеграм-канале.
На данный момент «Байкал-Энергия» участвует в чемпионате Высшей лиги России — втором по силе дивизионе страны. Самому старшему игроку в составе команды — полузащитнику Николаю Иванову — 26 лет. Есть еще один игрок 2000 года рождения, остальные — 2002-2007 годов.
Летом 2025 года пятеро Усть-Лабинских каратистов при поддержке благотоворительного фонда Олега Дерипаски стали чемпионами России.