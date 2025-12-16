Дерипаску выдвинули в президенты российской федерации хоккея с мячом

Усть-Лабинский бизнесмен Олег Дерипаска стал одним из кандидатов на пост президента Федерации хоккея с мячом России

16 декабря стало известно о том, что бизнесмена Олега Дерипаску выдвинули на пост президента ФХМР — Федерации хоккея с мячом России. Об этом агентству ТАСС сообщил министр спорта РФ Михаил Дегтярев. По словам чиновника, Дерипаску выдвинул «ряд регионов».

«Олег Дерипаска хорошо известен как человек, который на протяжении многих лет последовательно поддерживает российский спорт и, в частности, русский хоккей. <...> Его управленческий опыт, ресурсы и готовность лично участвовать в работе Федерации хоккея с мячом России станут хорошим подспорьем для развития этого традиционного и любимого в нашей стране вида спорта», — сказал Дегтярев.

Выборы нового президента ФХМР состоятся 26 декабря. Пройдут они досрочно, поскольку предыдущий президент — Борис Скрынник, который возглавлял организацию с 2009 года, умер 11 декабря. Соперником Дерипаски на выборах будет знаменитый в прошлом хоккеист Сергей Мяус, которого выдвинула сама федерация.

«Министерство спорта России поддерживает кандидатуру [Дерипаски]. <...> Изменения в ФХМР назрели давно, требуется ревизия и обновление управленческой команды в русском хоккее, в том числе в регионах», — утверждает министр спорта РФ Михаил Дегтярев.

Дерипаска и ситуация вокруг иркутского клуба «Байкал-Энергия»

Группа компаний «Эн+», основателем и основным бенефициаром которой является Дерипаска, до недавнего времени была генеральным спонсором «Байкала-Энергии», иркутского клуба российской Суперлиги по хоккею с мячом. Однако в марте «Эн+» резко сократил финансирование команды — с 300 до 50 миллионов рублей в год, по оценкам издания «Иркутск. Без формата». Клуб в своем телеграм-канале написал, что «Байкал-Энергия» и Эн+ приняли решение развивать детский спорт».