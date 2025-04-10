Каратисты из Усть-Лабинска победили на всероссийском фестивале по киокушин

Воспитанники центра спортивных единоборств «Сокол» из Усть-Лабинска заняли четыре первых места на фестивале «Спортивные надежды» в Москве. В следующем году победители представят Краснодарский край на Первенстве России по карате киокушин

Всероссийский фестиваль «Спортивные надежды» — самое престижное молодёжное соревнование по карате киокушин. В этом году в нём приняли участие 2,5 тысячи спортсменов из 50 регионов России. Пять каратистов центра «Сокол» из Усть-Лабинска вернулись с фестиваля с медалями: первые места заняли Даниил Мартынец, Николай Рогозенко, Матвей Легутский и Дмитрий Сапожников, третье призовое — Аслан Бахов.

«Эта победа для меня самая значимая, самая большая. Я первый раз выигрываю на федеральном турнире. Думаю, что заниматься единоборствами нужно, чтобы закалить свой дух и достичь чего-то в жизни. Центр «Сокол» для меня как второй дом, я тренируюсь там каждый день», — сказал на награждении Дмитрий Сапожников.

Дмитрий Сапожников на татами © Фото Фонда Олега Дерипаска «Вольное Дело»

Участие юных спортсменов в федеральных соревнованиях организует и оплачивает центр «Сокол», который основал Олег Дерипаска.

В спорткомплексах «Сокол» дети бесплатно занимаются карате, дзюдо, самбо, вольной борьбой и другими единоборствами. Эти виды спорта развивают не только физические, но и интеллектуальные навыки, учат ответственности за свои действия и принципам честной борьбы. Спортсмены считают карате киокушин настоящим искусством — поединки в этом стиле проходят с особой красотой и достоинством.

«Мне больше всего нравится киокушин, наши бои — самые красивые и техничные. Поединок в киокушин начинается с поклона и приветствия «осс», так мы выражаем уважение к сопернику. А для победы главное — хорошо подготовиться и верить в себя», — поделился на фестивале Аслан Бахов, который занимается карате уже два года.

К победам детей подготовила профессиональный тренер Вероника Колеснёва. Её спортивный опыт в киокушин — 18 лет. После победы на фестивале Вероника начнёт подготовку детей к выступлению на всероссийских соревнованиях «Кубок Шихана», которые скоро пройдут в Краснодаре. Цель на следующий год — победы в Первенстве России.

«Все пять воспитанников «Сокола», приехавших на фестиваль, получили призы, что очень радует. Для нас это огромное достижение, раньше мы участвовали в краевых соревнованиях, а теперь выходим на всероссийский уровень», — отметила Вероника Колеснёва, тренер по киокушин центра спортивных единоборств «Сокол».

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