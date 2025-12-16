От 2 до 9 тыс. рублей. Узнали стоимость живых новогодних деревьев на елочном базаре Краснодара

В Краснодаре стоимость новогодних деревьев начинается от 2000 рублей. В продаже есть сосны, ели и пихты

В продаже есть сосны разных размеров — стоимость от 2700 рублей до 4500 рублей. Некоторые из деревьев уже пожелтели. Также представлено много елей от 2900 до 3500 рублей. Есть деревья и дешевле — за 2000 рублей.

16 декабря редакторка Юга.ру отправилась на елочный базар на пересечении улиц Одесской и Коммунаров, чтобы узнать цены на живые новогодние деревья.

В наличии есть и пихты. За белорусскую пихту придется отдать от 3900 до 5000 рублей, датская выйдет дороже — 9000 рублей. Цены последних продавцы закрыли новогодними шапочками — «чтобы не шокировать людей».

Для тех, кто не хочет ставить дерево, есть много веток — разных размеров и пышности. Стоимость одной — от 50 до 500 рублей.