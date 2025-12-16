От 2 до 9 тыс. рублей. Узнали стоимость живых новогодних деревьев на елочном базаре Краснодара
В Краснодаре стоимость новогодних деревьев начинается от 2000 рублей. В продаже есть сосны, ели и пихты
16 декабря редакторка Юга.ру отправилась на елочный базар на пересечении улиц Одесской и Коммунаров, чтобы узнать цены на живые новогодние деревья.
В продаже есть сосны разных размеров — стоимость от 2700 рублей до 4500 рублей. Некоторые из деревьев уже пожелтели. Также представлено много елей от 2900 до 3500 рублей. Есть деревья и дешевле — за 2000 рублей.
В наличии есть и пихты. За белорусскую пихту придется отдать от 3900 до 5000 рублей, датская выйдет дороже — 9000 рублей. Цены последних продавцы закрыли новогодними шапочками — «чтобы не шокировать людей».
Для тех, кто не хочет ставить дерево, есть много веток — разных размеров и пышности. Стоимость одной — от 50 до 500 рублей.
Напомним, в Краснодаре елочные базары работают по 33 адресам с 8:00 до 22:00. Также организовано пять палаток по продаже елочных игрушек.
Как писали Юга.ру, с 10 декабря в Краснодаре курсируют новогодние трамваи и троллейбусы.