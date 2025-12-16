В Кабардино-Балкарии медсестру осудили на четыре года за массовое заражение пациентов ВИЧ и гепатитом С

Сотрудницу частного санатория в Нальчике приговорили к четырем годам тюрьмы за заражение более 70 человек. Обвиняемых гендиректора и врача отпустили

15 декабря объединенная пресс-служба судов Кабардино-Балкарии сообщила «РИА Новости», что в Нальчике суд приговорил медсестру частного санатория к четырем годам колонии общего режима по уголовному делу о заражении более 71 человека гепатитом С и ВИЧ. Гендиректора учреждения, врача и медсестру обвиняли в нарушениях санитарно-эпидемиологических правил, повлекших массовое заболевание людей. Кроме того, медсестру обвиняли в заражении других лиц ВИЧ-инфекцией из-за ненадлежащего исполнения обязанностей.

У санатория аннулировали лицензию на осуществление медицинской деятельности. В правоохранительных органах СМИ уточнили, что это учреждение называется «Медис». При этом в пресс-службе отметили, что уголовное преследование в отношении гендиректора и врача санатория прекратили «в связи с истечением срока давности». Приговор еще не вступил в законную силу.



Напомним, что с сентября 2022 года по ноябрь 2023 года персонал санатория многократно использовал одноразовые шприцы. В учреждении отсутствовали необходимые специалисты, а поступающих не проверяли на острые инфекции. Из-за этого у 71 пациента выявили острый вирусный гепатит С, в том числе у пяти нашли ВИЧ-инфекцию.