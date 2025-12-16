В Кабардино-Балкарии медсестру осудили на четыре года за массовое заражение пациентов ВИЧ и гепатитом С

Кабардино-Балкария

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Сотрудницу частного санатория в Нальчике приговорили к четырем годам тюрьмы за заражение более 70 человек. Обвиняемых гендиректора и врача отпустили

15 декабря объединенная пресс-служба судов Кабардино-Балкарии сообщила «РИА Новости», что в Нальчике суд приговорил медсестру частного санатория к четырем годам колонии общего режима по уголовному делу о заражении более 71 человека гепатитом С и ВИЧ.

Гендиректора учреждения, врача и медсестру обвиняли в нарушениях санитарно-эпидемиологических правил, повлекших массовое заболевание людей. Кроме того, медсестру обвиняли в заражении других лиц ВИЧ-инфекцией из-за ненадлежащего исполнения обязанностей.

Читайте также:

У санатория аннулировали лицензию на осуществление медицинской деятельности. В правоохранительных органах СМИ уточнили, что это учреждение называется «Медис».

При этом в пресс-службе отметили, что уголовное преследование в отношении гендиректора и врача санатория прекратили «в связи с истечением срока давности».

Приговор еще не вступил в законную силу.

Напомним, что с сентября 2022 года по ноябрь 2023 года персонал санатория многократно использовал одноразовые шприцы. В учреждении отсутствовали необходимые специалисты, а поступающих не проверяли на острые инфекции. Из-за этого у 71 пациента выявили острый вирусный гепатит С, в том числе у пяти нашли ВИЧ-инфекцию.

Ранее Юга.ру писали, что каждый сотый россиянин заражен ВИЧ-инфекцией. В Краснодарском крае, как и в других южных регионах, ситуация с инфекцией более спокойная. Регион занял 18-ю из 84-х позиций в рейтинге. В регионе в 2024 году на 100 тыс. человек приходилось 9,7 новых случаев заражения. 

ВИЧ Здоровье Медицина Нальчик Правосудие Суд

Новости

В Краснодаре художник Николай Турков проведет открытую дискуссию о монументальном искусстве
Госдума приняла закон о переводе всех домовых чатов в Max. Он не распространяется на Москву
Дерипаску выдвинули в президенты российской федерации хоккея с мячом
Старт горнолыжного курорта в Сочи перенесли из-за теплой погоды и дефицита снега в горах. В каких местах уже можно кататься?
ФАС попросила торговые сети обосновать высокие цены на продукты питания
Экс-депутата Госдумы от Краснодарского края Юрия Напсо объявили в розыск

Лента новостей

Куда инвестировать деньги, когда ставки по вкладам падают?
Вчера, 09:10
Куда инвестировать деньги, когда ставки по вкладам падают?
Три стратегии на декабрь
«В тяжелое время миллиардная стройка выглядит цинично»
Вчера, 15:37
«В тяжелое время миллиардная стройка выглядит цинично»
В Краснодаре противники строительства храма в ЮМР записали видеообращение к Путину
Житель Краснодарского края может остаться без единственного жилья
Вчера, 14:50
Житель Краснодарского края может остаться без единственного жилья
В банке вместо кредита ему оформили договор купли-продажи дома

Реклама на сайте