Новый образовательный кластер. В Белореченске запустили современные лаборатории для студентов-технологов

На торжественном мероприятии присутствовали представители региональной власти, образования и бизнеса: первый заместитель министра образования и науки Краснодарского края Сергей Пронько, руководители учреждений среднего профессионального образования, администрация Белореченского района, а также исполнительный директор ЕвроХим-БМУ.

В Белореченском индустриально-технологическом техникуме (БИТТ) состоялась церемония запуска четырех специализированных лабораторий, оснащенных по последнему слову техники. Инициатором создания этого образовательного кластера выступил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, а ключевыми партнерами в реализации стали Фонд Мельниченко и предприятие ЕвроХим-БМУ.

«Индустриальная площадка с новым современным оборудованием, которое подобрано именно нашим социальным партнером ЕвроХим-БМУ, создана для того, чтобы студенты смогли максимально сократить время привыкания к рабочим местам, выходя из учебных кабинетов. Это один из ярких примеров, когда бизнес и образование могут достичь самого положительного и эффективного результата вложения денежных средств», — заявил Сергей Пронько.

БИТТ стал пятой площадкой в Краснодарском крае, где созданы современные лаборатории для обучения студентов. Финансирование проекта в размере 45 млн рублей было обеспечено из средств регионального бюджета.

Перечень открытых лабораторий охватывает ключевые для химической отрасли направления:

автоматизация технологических процессов и производств;

технологии органического и неорганического синтеза;

лаборатории неорганической, аналитической и физико-коллоидной химии;

процессы и аппараты химических производств.

Вклад партнеров — Фонда Мельниченко и ЕвроХим-БМУ — был весомым на всех этапах. Их поддержка позволила не только провести капитальный ремонт помещений и благоустроить современное общественное пространство в техникуме, но и обеспечить грамотное оснащение лабораторий: специалисты консультировали при выборе технического оборудования.

«Открытие современных лабораторий — это важный шаг в реализации нашей совместной с Фондом Андрея Мельниченко и администрацией края программы поддержки перспективной молодежи. Мы высоко ценим инициативу губернатора Вениамина Кондратьева, которая позволяет нам объединить усилия для создания уникальных условий для обучения и освоения рабочих специальностей в регионе. Уверен, лаборатории станут хорошей основой для роста и воспитания кадров для нашей отрасли и помогут подготовить новое поколение высококлассных специалистов», — считает исполнительный директор ЕвроХим-БМУ Сергей Синигибский.