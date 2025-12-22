Cреднестатистический житель Краснодарского края с начала года выпил 56,7 литров алкоголя
Стало известно, сколько литров алкоголя жители Кубани выпили в 2025 году. Самыми популярными напитками стали пиво, тихие вина и водка
12 декабря департамент потребительской сферы Краснодарского края сообщил о реализованной за 2025 год алкогольной продукции. С января жители региона купили через розничную сеть 331 млн 674 тыс. литров спиртного. На это обратил внимание журналист Андрей Кошик.
Объем реализованной алкогольной продукции, произведенной в регионе, составил 85 тыс. 63 литра (25,65%). Розничная продажа алкогольной продукции по сравнению с аналогичным периодом 2024 года уменьшилась на 9,2%.
По данным ведомства, среднестатистический кубанец (включая детей, беременных и стариков) с начала года уже выпил 56,7 литров алкоголя. Чаще всего покупают пиво (42 литра на человека или 75% от общего объема), тихие вина (4 литра или 7%), водку (3,8 литра или 6%).
Как писали Юга.ру, в начале декабря в Сочи изъяли 150 литров паленого глинтвейна. У продукции не было документов, подтверждающих ее легальное происхождение.