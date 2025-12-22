Cреднестатистический житель Краснодарского края с начала года выпил 56,7 литров алкоголя

Стало известно, сколько литров алкоголя жители Кубани выпили в 2025 году. Самыми популярными напитками стали пиво, тихие вина и водка

12 декабря департамент потребительской сферы Краснодарского края сообщил о реализованной за 2025 год алкогольной продукции. С января жители региона купили через розничную сеть 331 млн 674 тыс. литров спиртного. На это обратил внимание журналист Андрей Кошик.

Объем реализованной алкогольной продукции, произведенной в регионе, составил 85 тыс. 63 литра (25,65%). Розничная продажа алкогольной продукции по сравнению с аналогичным периодом 2024 года уменьшилась на 9,2%.