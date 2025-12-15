Уралсиб Онлайн вошел в топ-10 лучших мобильных банков по оценкам пользователей

В 2025 году Уралсиб Онлайн вошел в топ-10 рейтинга лучших мобильных банков для физлиц по оценкам пользователей в магазинах приложений RuStore и AppGallery

Исследование подготовили эксперты портала Brobank.ru на основе оценок и отзывов пользователей банковских мобильных приложений в ключевых магазинах.

При составлении рейтинга анализировали данные на 12 декабря 2025 года по приложениям крупных банков из топ-150 по активам (на 1 октября 2025 года). Основным критерием был итоговый балл приложения, а дополнительным параметром — количество оценок. Для попадания в рейтинг у приложения должно быть не менее 15 оценок. 

Онлайн банк для розничных клиентов Уралсиб Онлайн был разработан с использованием современных решений. В его основе лежат лучшие рыночные практики и выявленные потребности клиентов. Мобильное приложение можно скачать в магазинах RuStore, AppGallery и GalaxyStore или на сайте банка Уралсиб.

Как писали Юга.ру, Уралсиб предлагает вклад «Доход» на один месяц.

Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15)

