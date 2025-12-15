Сбер обучил госслужащих Ростовской области основам цифровизации и ИИ

Сбер начал серию обучающих мероприятий для государственных служащих и сотрудников МФЦ Ростовской области. Их знакомят с основами цифровизации и искусственного интеллекта

В Ростове-на-Дону прошел первый семинар из серии, на котором сотрудников региональных министерств познакомили с возможностями искусственного интеллекта и цифровых технологий. В ближайшее время аналогичное обучение пройдут сотрудники МФЦ — это должно упростить получение госуслуг для жителей.

Программа обучения — часть соглашения о сотрудничестве, которое Сбер и правительство Ростовской области подписали на Петербургском экономическом форуме. Банк уже помогает внедрять цифровые решения в медицину, образование, туризм и другие сферы жизни региона.

Новые знания в области ИИ должны помочь госслужащим быстрее и эффективнее решать рабочие задачи.

«Сегодня технологии искусственного интеллекта меняют ключевые отрасли экономики и нашу повседневную жизнь. ИИ не заменяет человека, но позволяет решать рутинные задачи, высвобождая самый ценный ресурс — время. В Сбере мы на собственном опыте убедились: нет ни одного процесса, где бы ИИ не принес пользу. Мы уже помогаем внедрять такие решения в здравоохранение, туризм, образование, строительство и сельское хозяйство Ростовской области. Наша цель — сделать передовые технологии доступными для каждого. Нам важно передавать свою экспертизу и делиться знаниями, развивая цифровые компетенции не только у наших клиентов, но и у всех жителей Ростовской области», — рассказал управляющий Ростовским отделением Сбербанка Константин Бугрим.

На семинаре советник председателя Юго-Западного банка Сбербанка Максим Гулевский показал, как ИИ-инструменты уже сейчас помогают анализировать данные, прогнозировать тенденции и оптимизировать работу. Участники также разобрали реальные примеры внедрения таких решений в госструктурах и сыграли в тематический квиз для закрепления знаний.