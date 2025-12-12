Мокрый снег, гололед и ночные заморозки до -13 °С. В выходные Краснодарский край накроет непогода

Краснодарский ЦГМС сообщил , что непогода накроет Кубань уже в пятницу, 12 декабря. В регионе прогнозируют сильный дождь с грозой. Ветер усилится до 20-25 м/с. В выходные, 13 и 14 декабря, в крае ожидается сильное налипание мокрого снега, гололед и ветер 15-20 м/с. В горах прогнозируют снег.

По данным ЦГМС, температура воздуха ночью 13 декабря — 0-5 °С, днем потеплеет до 8 °С. 14 декабря ночью -7 °С, днем — от -3 °С до 2 °С. В горах 13 декабря ночью мороз окрепнет до -10 °С, днем — от -5 °С до 0 °С. 14 декабря ночью столбик термометра опустится до -13 °С, днем — от -8 °С до -3 °С .

На Черноморском побережье будет облачно с прояснениями. В субботу, 13 декабря, местами дождь, ночью и утром сильный. В воскресенье, 14 декабря, преимущественно без осадков. Ветер 7-12 м/с, местами порывы могут достигать 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 13 декабря — 3-8 °С, днем — 6-11 °С. 14 декабря ночью мороз до -4 °С, днем — 2-7 °С.



В Краснодаре в субботу прогнозируют дождь, а в воскресенье будет без осадков. Температура воздуха ночью 13 декабря — 3-5 °С, днем — 6-8 °С. 14 декабря ночью похолодает до -4 °С, а днем столбик термометра не поднимется выше 1 °С.