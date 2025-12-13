С 1 января 2026 года российским туристам понадобится страховка для въезда в Грузию

С 2026 года медстраховка станет обязательной для въезда в Грузию. За отсутствие полиса могут оштрафовать или не пустить в страну

4 декабря туроператоры сообщили «Интерфаксу», что с 1 января 2026 года для въезда в Грузию российским туристам понадобится страховка. Страховой полис должен быть на английском или грузинском языке и выдан на весь период пребывания. Страховка должна покрывать экстренную амбулаторную помощь минимум на 5000 долларов (396 700 рублей по курсу на 12 декабря) и стационарное лечение минимум на 30 000 долларов (2 380 200 рублей). Для поездок в горные районы, Казбеги, Сванети и Тушети, эксперты рекомендуют оформлять полисы с покрытием от 50 000 долларов (3 967 000 рублей). Документы должны включать риски поисково-спасательных работ, медицинской эвакуации и стихийных бедствий.

При въезде в Грузию пограничные службы в аэропортах или наземных пунктах будут проверять наличие полиса у туристов. При его отсутствии во въезде могут отказать. Стоимость страхового полиса зависит от вида программы, входящих в нее опций, суммы покрытия, длительности нахождения в стране, а также возраста туриста. Например, 30-летнему туристу, который планирует провести спокойный отдых в Грузии семь дней, страховка с покрытием 50 000 долларов от компании «Ингосстрах» обойдется в 1166 рублей. Если же он будет заниматься экстремальными видами спорта — 4205 рублей. В компании «Альфастрахование» такой же полис, но с покрытием в 30 000 долларов, обойдется от 724 до 917 рублей. «Т-Банк» предлагает страховку для спокойного отдыха с покрытием в 35 000 евро за 622 рубля, для экстремального спорта — за 3005 рублей.

Также предусмотрены штрафы за нахождение в стране без страховки — 300 лари (8 817 рублей по курсу на 12 декабря). За занятия горным трекингом, альпинизмом или другими экстремальными видами спорта без полиса штраф составит от 500 до 1000 лари (от 14 695 до 29 390 рублей). При повторным нарушении туристам придется отдать от 1000 до 2000 лари (от 29 390 до 58 780 рублей). Если путешественник просрочит оплату штрафа, то он удвоится, а позднее — утроится. Систематические нарушения приведут к ограничению въезда в Грузию или депортацию. Издание «Батумелеби» сообщило, что закон должен был вступить в силу еще 1 июня 2024 года, однако сроки перенесли.