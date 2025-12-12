Минэкономразвития и Авито запускают бесплатный бизнес-курс для женщин с детьми
Минэкономразвития России и Авито открывают набор на новый сезон бесплатной онлайн-программы «ПредприниМама». Курс создан для женщин, воспитывающих детей, и поможет систематизировать знания для запуска или развития своего бизнеса
Проект создали для мам, которые хотят начать или развить собственное дело. Участницы освоят основы предпринимательства и практические навыки для запуска бизнеса.
Учиться можно дистанционно — это позволяет совмещать обучение с заботой о детях. Доступ к видеоурокам и материалам сохранится до конца февраля 2026 года. Все, кто успешно завершит программу, получат сертификат.
Присоединиться к программе могут женщины с несовершеннолетними детьми или находящиеся в отпуске по уходу за ребенком. Подать заявку можно из любого региона на сайте предпринимама.рф до 12 января 2026 года.
«Онлайн-трек «ПредприниМАМА» стал точкой роста для женщин, которые задумываются о собственном деле. Более пяти тысяч заявок и около тысячи успешно завершивших обучение в прошлом году — важные показатели, но для нас гораздо ценнее увидеть, как участницы превращают идею в первые осознанные шаги к собственному бизнесу. Сегодня «ПредприниМАМА» фактически выполняет роль предакселератора программы «Мама-предприниматель»: здесь женщины получают опору в виде базовых знаний и одновременно доступ к современным практикам, которые помогают уверенно двигаться вперед. Это пространство, где предпринимательские замыслы обретают форму и перспективу», — отметила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.
Программа построена по принципу «от идеи к первому заказу». Основной блок включает ключевые для старта темы: развитие предпринимательских навыков, генерацию и проверку бизнес-идеи, построение бизнес-модели, основы маркетинга, продаж и финансовое планирование. После базового курса участницы смогут углубить знания в самых востребованных направлениях.
«В этом году Авито впервые стал партнером программы, чтобы на практике помочь женщинам в развитии их бизнеса. Наши эксперты проведут серию обучающих мероприятий, где разберут ключевые для начала своего бизнеса темы: от запуска проекта без вложений и анализа целевой аудитории до ценообразования и создания продукта, а кроме того, расскажут про уникальную специфику Авито как площадки для старта бизнеса — не маркетплейса, а классифайда. А чтобы обучение было максимально полезным, мы обязательно встретимся офлайн в нескольких регионах России.
Мы считаем, что такая поддержка особенно актуальна, ведь, согласно нашему совместному исследованию с «Опорой России», почти каждая пятая предпринимательница выходит на оборот в миллион рублей уже через 1–2 года после старта, а 10% достигают этого результата в первый же год. При этом чаще всего женщины строят бизнес в сфере услуг и торговле — а наши мастер-классы созданы именно для того, чтобы дать им работающие инструменты для быстрого и уверенного роста», — рассказал управляющий директор Авито Влад Федулов.
По данным Авито Услуг, за год число женщин от 18 до 40 лет, которые развивают свое дело на этой платформе, выросло на 7%. Профессиональные интересы женщин меняются. Популярными остаются сферы красоты и образования, но теперь все больше женщин выбирают цифровую экономику и творческие профессии. Быстрее всего растет число специалистов в IT, дизайне, маркетинге и организации мероприятий.
Организатор программы — Минэкономразвития России. Оператор — «Национальное агентство «Мой бизнес»» при поддержке федеральной программы «Мама-предприниматель». Генеральный партнер этого сезона — компания Авито.
