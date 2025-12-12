Минэкономразвития и Авито запускают бесплатный бизнес-курс для женщин с детьми

Учиться можно дистанционно — это позволяет совмещать обучение с заботой о детях. Доступ к видеоурокам и материалам сохранится до конца февраля 2026 года. Все, кто успешно завершит программу, получат сертификат.

Присоединиться к программе могут женщины с несовершеннолетними детьми или находящиеся в отпуске по уходу за ребенком. Подать заявку можно из любого региона на сайте предпринимама.рф до 12 января 2026 года.

«Онлайн-трек «ПредприниМАМА» стал точкой роста для женщин, которые задумываются о собственном деле. Более пяти тысяч заявок и около тысячи успешно завершивших обучение в прошлом году — важные показатели, но для нас гораздо ценнее увидеть, как участницы превращают идею в первые осознанные шаги к собственному бизнесу. Сегодня «ПредприниМАМА» фактически выполняет роль предакселератора программы «Мама-предприниматель»: здесь женщины получают опору в виде базовых знаний и одновременно доступ к современным практикам, которые помогают уверенно двигаться вперед. Это пространство, где предпринимательские замыслы обретают форму и перспективу», — отметила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

«В этом году Авито впервые стал партнером программы, чтобы на практике помочь женщинам в развитии их бизнеса. Наши эксперты проведут серию обучающих мероприятий, где разберут ключевые для начала своего бизнеса темы: от запуска проекта без вложений и анализа целевой аудитории до ценообразования и создания продукта, а кроме того, расскажут про уникальную специфику Авито как площадки для старта бизнеса — не маркетплейса, а классифайда. А чтобы обучение было максимально полезным, мы обязательно встретимся офлайн в нескольких регионах России.

Мы считаем, что такая поддержка особенно актуальна, ведь, согласно нашему совместному исследованию с «Опорой России», почти каждая пятая предпринимательница выходит на оборот в миллион рублей уже через 1–2 года после старта, а 10% достигают этого результата в первый же год. При этом чаще всего женщины строят бизнес в сфере услуг и торговле — а наши мастер-классы созданы именно для того, чтобы дать им работающие инструменты для быстрого и уверенного роста», — рассказал управляющий директор Авито Влад Федулов.