«Хлебнут морозца». Синоптики рассказали о похолодании в Краснодарском крае

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Chris Lawton с сайта unsplash.com
    © Фото Chris Lawton с сайта unsplash.com

На Кубани в конце недели прогнозируют ночные морозы

10 декабря руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил в своем телеграм-канале, что на юг России идет «арктическое вторжение». По его словам, в субботу, 13 декабря, похолодает в Волгограде и Ростове-на-Дону, а в воскресенье, 14 декабря, «хлебнут морозца» Краснодар и Новороссийск.

Согласно данным «Яндекс Погоды», в Краснодаре в ночь на пятницу, 12 декабря, температура опустится до 0 °С. Ночью в субботу температура воздуха — 1 °С, но будет чувствоваться как -3 °С из-за высокой влажности. В воскресенье днем — 4 °С, но по ощущениям как -1 °С. Минусовые температуры в Краснодаре синоптики обещают и на следующей неделе.

«По-весеннему цветущий ноябрь»:

Также о похолодании в Краснодарском крае сообщил телеграмм-канал «Погода в Сочи». На следующей неделе ночные морозы ожидаются на побережье от Анапы до Лазаревского. При этом в Сочи будет плюсовая температура, но низкая.

«Сочи традиционно с более мягким вариантом слабой плюсовой температуры. Горы прикрывают от прямого вторжения холода с севера», — написали синоптики.

Ранее Юга.ру писали, какой будет зима 2025-2026 в Краснодаре и Ростове-на-Дону.

Анапа Город горы Краснодар Новороссийск Погода Ростов-на-Дону Сочи

Новости

В Сочи погибла аллея пальм. Жители критикуют власти за бездействие, но мэрия сообщала о регулярных обработках деревьев
«Хлебнут морозца». Синоптики рассказали о похолодании в Краснодарском крае
В Краснодарском крае нет мобильного интернета. Жители жалуются на работу всех основных операторов
Краснодарцев приглашают на встречу с политиком Борисом Надеждиным
Галицкий признан «Легендой». Президент ФК «Краснодар» получил премию Forbes за вклад в развитие бизнеса и общества
В горах Сочи пройдет пробежка совместно с уборкой мусора. Как принять участие?

Лента новостей

В Краснодарском крае нет мобильного интернета
Сегодня, 12:15
В Краснодарском крае нет мобильного интернета
Жители жалуются на работу всех основных операторов
Галицкий признан «Легендой»
Сегодня, 11:32
Галицкий признан «Легендой»
Президент ФК «Краснодар» получил премию Forbes за вклад в развитие бизнеса и общества
«Бизнес на мертвых душах»
Вчера, 13:55
«Бизнес на мертвых душах»
Успенское казачье общество получило почти 1 млн рублей субсидий на несуществующих казаков

Реклама на сайте