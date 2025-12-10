«Хлебнут морозца». Синоптики рассказали о похолодании в Краснодарском крае

10 декабря руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов сообщил в своем телеграм-канале, что на юг России идет «арктическое вторжение». По его словам, в субботу, 13 декабря, похолодает в Волгограде и Ростове-на-Дону, а в воскресенье, 14 декабря, «хлебнут морозца» Краснодар и Новороссийск. Согласно данным «Яндекс Погоды», в Краснодаре в ночь на пятницу, 12 декабря, температура опустится до 0 °С. Ночью в субботу температура воздуха — 1 °С, но будет чувствоваться как -3 °С из-за высокой влажности. В воскресенье днем — 4 °С, но по ощущениям как -1 °С. Минусовые температуры в Краснодаре синоптики обещают и на следующей неделе.

Также о похолодании в Краснодарском крае сообщил телеграмм-канал «Погода в Сочи». На следующей неделе ночные морозы ожидаются на побережье от Анапы до Лазаревского. При этом в Сочи будет плюсовая температура, но низкая.

«Сочи традиционно с более мягким вариантом слабой плюсовой температуры. Горы прикрывают от прямого вторжения холода с севера», — написали синоптики.