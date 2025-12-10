В горах Сочи пройдет пробежка совместно с уборкой мусора. Как принять участие?
На территории Кавказского заповедника состоится плоггинг — бег трусцой и сбор мусора
Кавказский заповедник совместно с клубом «Спорт-Марафон» анонсировали на 11 декабря проведение плоггинга в честь Международного дня гор.
Плоггинг — экологическое движение, при котором бег трусцой сочетается со сбором мусора. Участники берут с собой пакет, в который складывают попавшиеся по пути банки, бутылки, обертки и прочие бытовые отходы.
Название образовано от шведского слова plocka upp («подбирать») и английского jogging («бег трусцой»).
Участники будут бежать и параллельно собирать мусор в мешки, помогая сохранить чистоту в заповедной территории.
Пробежка состоится на Кругозоре Ефремова, который является частью маршрута № 15 от поселка Красная Поляна до Медовеевки. Ее проведет тренер по триатлону и плаванию Инна Егорова. Протяженость пути — 5 км.
Эксперты посчитали, в каких российских городах больше всего йога-студий:
Для участия с собой необходимо взять:
- удобные одежду и обувь;
- прочный мешок для мусора (его можно будет взять у организаторов);
- перчатки для сбора мусора;
- дождевик и теплую кофту;
- воду, термос с чаем и перекус.
Плоггинг состоится 11 декабря в 10:00. Старт пробежки — поселок Красная Поляна, мостик возле дома на улице Ачишховской, 1/2. Участие бесплатное по регистрации. Подробности уточняйте у организаторов.
Как писали Юга.ру, 1 декабря краснодарский экоцентр вернулся к прежнему ежедневному графику работы.