В горах Сочи пройдет пробежка совместно с уборкой мусора. Как принять участие?

На территории Кавказского заповедника состоится плоггинг — бег трусцой и сбор мусора

Кавказский заповедник совместно с клубом «Спорт-Марафон» анонсировали на 11 декабря проведение плоггинга в честь Международного дня гор.

Плоггинг — экологическое движение, при котором бег трусцой сочетается со сбором мусора. Участники берут с собой пакет, в который складывают попавшиеся по пути банки, бутылки, обертки и прочие бытовые отходы.



Название образовано от шведского слова plocka upp («подбирать») и английского jogging («бег трусцой»).

Участники будут бежать и параллельно собирать мусор в мешки, помогая сохранить чистоту в заповедной территории.

Пробежка состоится на Кругозоре Ефремова, который является частью маршрута № 15 от поселка Красная Поляна до Медовеевки. Ее проведет тренер по триатлону и плаванию Инна Егорова. Протяженость пути — 5 км.