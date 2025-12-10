В горах Сочи пройдет пробежка совместно с уборкой мусора. Как принять участие?

На территории Кавказского заповедника состоится плоггинг — бег трусцой и сбор мусора

Кавказский заповедник совместно с клубом «Спорт-Марафон» анонсировали на 11 декабря проведение плоггинга в честь Международного дня гор. 

Плоггинг — экологическое движение, при котором бег трусцой сочетается со сбором мусора. Участники берут с собой пакет, в который складывают попавшиеся по пути банки, бутылки, обертки и прочие бытовые отходы. 

Название образовано от шведского слова plocka upp («подбирать») и английского jogging («бег трусцой»). 

Участники будут бежать и параллельно собирать мусор в мешки, помогая сохранить чистоту в заповедной территории. 

Пробежка состоится на Кругозоре Ефремова, который является частью маршрута № 15 от поселка Красная Поляна до Медовеевки. Ее проведет тренер по триатлону и плаванию Инна Егорова. Протяженость пути — 5 км.  

Эксперты посчитали, в каких российских городах больше всего йога-студий:

Для участия с собой необходимо взять: 

  • удобные одежду и обувь;
  • прочный мешок для мусора (его можно будет взять у организаторов);
  • перчатки для сбора мусора;
  • дождевик и теплую кофту;
  • воду, термос с чаем и перекус.

Плоггинг состоится 11 декабря в 10:00. Старт пробежки — поселок Красная Поляна, мостик возле дома на улице Ачишховской, 1/2. Участие бесплатное по регистрации. Подробности уточняйте у организаторов.

Как писали Юга.ру, 1 декабря краснодарский экоцентр вернулся к прежнему ежедневному графику работы.

