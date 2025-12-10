В России введут запрет на звонки из недружественных стран

Правительство разработало еще одну меру для борьбы с кибермошенниками

9 декабря президент Владимир Путин провел заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Глава государства заявил, что разрабатывается третий пакет мер по борьбе с телефонным мошенничеством.

«Это блокировка вызовов с территории недружественных государств, которые производятся в преступных целях, маркировка звонков, а также более четкие требования к сотрудникам госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами», — сказал Путин.