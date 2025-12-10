В России введут запрет на звонки из недружественных стран
Правительство разработало еще одну меру для борьбы с кибермошенниками
9 декабря президент Владимир Путин провел заседание Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Глава государства заявил, что разрабатывается третий пакет мер по борьбе с телефонным мошенничеством.
«Это блокировка вызовов с территории недружественных государств, которые производятся в преступных целях, маркировка звонков, а также более четкие требования к сотрудникам госорганов, банков и операторов связи при общении с клиентами», — сказал Путин.
Первый комплекс инициатив по борьбе с телефонным мошенничеством приняли в марте. Он включает около 30 мер. Среди ключевых — введение административной ответственности для операторов связи и физлиц за нарушение правил продажи сим-карт. Штраф составит до 500 тыс. рублей. Кроме того, предусмотрена ответственность вплоть до уголовной.
Во второй пакет инициатив включили порядка 20 дополнительных мер. Они затрагивают как финансовую, так и телеком-сферы.
Среди них:
- запрет на международные звонки без согласия абонента и обязательная маркировка таких вызовов;
- введение детских сим-карт;
- новые способы восстановления доступа к порталу «Госуслуги», в том числе с помощью биометрии и при личном обращении в МФЦ;
- ограничения по количеству банковских карт.
