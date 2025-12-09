В Краснодаре покажут видеозапись мюзикла «Карлик Нос» — восьмикратного номинанта на «Золотую маску»

В Краснодарском театре драмы пройдет видеопоказ и обсуждение с критиком постановки «Карлик Нос» в исполнении пермских артистов (6+)

Зрители увидят мюзикл композитора Лоры Квинт в постановке режиссера Бориса Мильграма. «Карлик Нос» расскажет об истории Якоба, который лишится не только друзей и близких, но и собственного лица и имени. Герой окажется на перепутье дорог, где ему предстоит выбор жизненного пути, поиск поддержки, счастья и любви в мире, где каждый говорит о внешности, но никто не думает про душу.

Проект «ТелеТеатр» стартовал в мае 2022 года. Зрителям показывают видеозаписи российских спектаклей, отличившихся на крупных фестивалях или отмеченных ведущими критиками.

Краснодарский театр драмы анонсировал на 14 декабря видеопоказ спектакля «Карлик Нос» в исполнении артистов пермского «Театра-Театра». Мероприятие состоится в рамках проекта «ТелеТеатр»

«Это волшебная сказка с превращениями и небывалыми приключениями, которая на языке музыкального театра говорит со зрителями всех возрастов об общечеловеческих ценностях и задает философские вопросы», — прокомментировали организаторы.

Постановка «Карлик Нос» — участница различных фестивалей. Например, в 2019 году мюзикл участвовал в Программе развития театрального искусства на Дальнем Востоке, а в 2022 — был показан на Детском театральном фестивале «Маршак» в Воронеже. Спектакль — восьмикратный номинант премии «Золотая маска», а его режиссер Борис Мильграм в 2018 году получил премию Заслуженного артиста РФ за постановку.

После просмотра зрители обсудят спектакль с театральным критиком Верой Сердечной.

Показ состоится 14 декабря в 18:30 на улице Красноармейская, 110. Вход бесплатный по регистрации.

Пермский академический «Театр-Театр» — один из старейших театров региона, основанный в 1927 году. Он объединяет признанных режиссеров, композиторов, актеров, художников и других. С 2004 года художественным руководителем театра является режиссер Борис Мильграм.