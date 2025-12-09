От семейных сказок до безумных вечеринок. Красная Поляна раскрыла программу новогоднего марафона
Курорт Красная Поляна и игорная зона «Красная Поляна» представили расширенную программу предстоящих каникул
Курортный кластер Красная Поляна анонсировал насыщенную программу праздничных мероприятий, которая превратит горы Сочи в эпицентр новогоднего волшебства на все каникулы. Гостей ожидает калейдоскоп событий — от гастрономических путешествий и семейных приключений до грандиозных концертов и ярких шоу.
Встретить главную ночь года и провести январь можно в самых разных форматах, которые предлагают отели и рестораны курорта. Каждое заведение приготовило свою уникальную концепцию.
Отель «Сочи Марриотт Красная Поляна» приглашает на праздник «Серебро ночи» в ресторане L’Olivo. Вечер, вдохновленный изяществом Серебряного века, объединит изысканный ужин с поэтическими чтениями, джазовыми импровизациями и лирическими романсами.
Отель «Риксос Красная Поляна Сочи» сделает ставку на роскошь и гламур в рамках Rixos Diamond Night. Сияние бриллиантов и восточные мотивы станут фоном для выступления Sevak и Sogdiana. Помимо шоу-программы, гостей ждет авторское меню, праздничные сюрпризы и специальная анимация для детей.
В «Новотель Резорт и спа Красная Поляна» все погрузится в атмосферу «Вечера в снежном королевстве». Интерьеры, украшенные хрустальными арками, зеркалами и искрящимся декором, создадут ощущение ледяного дворца, где гостей будут развлекать кавер-группа и аниматоры.
Свою, исключительно взрослую, программу (18+) подготовила и игорная зона «Красная Поляна». В новогоднюю ночь «Казино Сочи» представит шоу «Ничего обычного, только crazy!» с кавер-группами, розыгрышами, Дедом Морозом и Снегурочкой. А с 1 по 10 января здесь стартует марафон «Crazy show time» — ежевечерние тематические шоу-программы.
В казино «Бумеранг» 31 декабря развернется «Crazy Russian разгуляй!» с живой музыкой, конкурсами, подарками и банкетом «Пир на весь мир». А после, с 1 по 10 января, гостей ждет серия зажигательных вечеринок «Crazy русская зима», где каждый день будет посвящен новой музыкальной теме и любимым хитам. Вход свободный.
С 30 декабря по 12 января праздник выйдет за стены отелей на главную площадь курорта. Ежедневно с утра и до вечера здесь будут проходить анимационные программы, квесты, зимние игры и концерты.
Главной концертной площадкой каникул станет RED ARENA, где до конца января запланированы выступления популярных российских артистов и масштабные шоу.
Расписание концертов:
- 2 января — Комната культуры
- 3 января — Стас Михайлов
- 4 января — Holidayboy
- 5 января — Мари Краймбрери
- 6 января — Любэ
- 7 января — Любовь Успенская
- 8 января — Евгений Чебатков
- 9 января — Артур Пирожков
- 10 января — стендап Гурама Амаряна
- 23 января — шоу «Уральские пельмени. Новогоднее»
- 31 января — стендап Андрея Бебуришвили
