В Краснодаре запустят новогодние трамваи и троллейбусы. Публикуем расписание
Празднично украшенный электротранспорт выйдет на маршруты Краснодара 10 декабря
Трамвайно-троллейбусное управление Краснодара сообщило, что в краевой столице с 10 декабря пассажиров будут перевозить новогодние троллейбусы и трамваи. По традиции их украсили светящимися гирляндами и тематическими наклейками.
Маршруты новогоднего транспорта будут меняться ежедневно. Праздничные трамваи и троллейбусы будут курсировать до 10 января 2026 года.
До 27 тыс. рублей за полчаса:
Расписание движения новогодних маршрутов:
- 10 декабря: трамваи №7 и №1, троллейбусы №6 и №12, автобус №2Е;
- 11 декабря: трамваи №11 и №4, троллейбусы №8 и №14, автобус №9;
- 12 декабря: трамваи №15 и №5, троллейбусы №10 и №20, автобус №52;
- 13 декабря: трамваи №21 и №8, троллейбусы №13 и №12, автобус №46;
- 14 декабря: трамваи №2 и №9, троллейбусы №21 и №13, автобус №55;
- 15 декабря: трамваи №3 и №10, троллейбусы №6 и №14, автобус №96;
- 16 декабря: трамваи №6 и №12, троллейбусы №8 и №20, автобус №2Е;
- 17 декабря: трамваи №7 и №20, троллейбусы №10 и №12, автобус №9;
- 18 декабря: трамваи №11 и №22, троллейбусы №21 и №13, автобус №52;
- 19 декабря: трамваи №15 и №1, троллейбусы №6 и №14, автобус №96;
- 20 декабря: трамваи №21 и №4, троллейбусы №8 и №20, автобус №55;
- 21 декабря: трамваи №2 и №5, троллейбусы №13 и №12, автобус №46;
- 22 декабря: трамваи №3 и №8, троллейбусы №10 и №13, автобус №2Е;
- 23 декабря: трамваи №6 и №9, троллейбусы №21 и №14, автобус №9;
- 24 декабря: трамваи №7 и №10, троллейбусы №6 и №20, автобус №52;
- 25 декабря: трамваи №11 и №12, троллейбусы №8 и №12, автобус №96;
- 26 декабря: трамваи №15 и №20, троллейбусы №10 и №13, автобус №2Е;
- 27 декабря: трамваи №21 и №22, троллейбусы №13 и №14, автобус №46;
- 28 декабря: трамваи №2 и №1, троллейбусы №6 и №20, автобус №9;
- 29 декабря: трамваи №3 и №4, троллейбусы №21 и №12, автобус №52;
- 30 декабря: трамваи №6 и №5, троллейбусы №8 и №13, автобус №96;
- 31 декабря: трамваи №7 и №8, троллейбусы №10 и №14, автобус №2Е.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре впервые откроют площадку для новогоднего посткроссинга.
6 декабря, 17:15Храм в ЮМР — построим, хлеб — привезем, электросамокаты запретить не можем, адаптация ветеранов СВО — в ручном режиме
Главное из прямой линии губернатора Краснодарского края
4 декабря, 13:45Говорит НейроКондратьев
Мы провели прямую линию с «губернатором», за которого отвечал искусственный интеллект