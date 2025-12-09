В Краснодаре запустят новогодние трамваи и троллейбусы. Публикуем расписание

Трамвайно-троллейбусное управление Краснодара сообщило, что в краевой столице с 10 декабря пассажиров будут перевозить новогодние троллейбусы и трамваи. По традиции их украсили светящимися гирляндами и тематическими наклейками.

Маршруты новогоднего транспорта будут меняться ежедневно. Праздничные трамваи и троллейбусы будут курсировать до 10 января 2026 года.