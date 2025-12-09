В Краснодаре запустят новогодние трамваи и троллейбусы. Публикуем расписание

Краснодарский край

Распечатать

  • Новогодний троллейбус © Скриншот фото из телеграм-канала «KRD.ru»
    Новогодний троллейбус © Скриншот фото из телеграм-канала «KRD.ru»

Празднично украшенный электротранспорт выйдет на маршруты Краснодара 10 декабря

Трамвайно-троллейбусное управление Краснодара сообщило, что в краевой столице с 10 декабря пассажиров будут перевозить новогодние троллейбусы и трамваи. По традиции их украсили светящимися гирляндами и тематическими наклейками.

Маршруты новогоднего транспорта будут меняться ежедневно. Праздничные трамваи и троллейбусы будут курсировать до 10 января 2026 года.

До 27 тыс. рублей за полчаса:

Расписание движения новогодних маршрутов:

  • 10 декабря: трамваи №7 и №1, троллейбусы №6 и №12, автобус №2Е;
  • 11 декабря: трамваи №11 и №4, троллейбусы №8 и №14, автобус №9;
  • 12 декабря: трамваи №15 и №5, троллейбусы №10 и №20, автобус №52;
  • 13 декабря: трамваи №21 и №8, троллейбусы №13 и №12, автобус №46;
  • 14 декабря: трамваи №2 и №9, троллейбусы №21 и №13, автобус №55;
  • 15 декабря: трамваи №3 и №10, троллейбусы №6 и №14, автобус №96;
  • 16 декабря: трамваи №6 и №12, троллейбусы №8 и №20, автобус №2Е;
  • 17 декабря: трамваи №7 и №20, троллейбусы №10 и №12, автобус №9;
  • 18 декабря: трамваи №11 и №22, троллейбусы №21 и №13, автобус №52;
  • 19 декабря: трамваи №15 и №1, троллейбусы №6 и №14, автобус №96;
  • 20 декабря: трамваи №21 и №4, троллейбусы №8 и №20, автобус №55;
  • 21 декабря: трамваи №2 и №5, троллейбусы №13 и №12, автобус №46;
  • 22 декабря: трамваи №3 и №8, троллейбусы №10 и №13, автобус №2Е;
  • 23 декабря: трамваи №6 и №9, троллейбусы №21 и №14, автобус №9;
  • 24 декабря: трамваи №7 и №10, троллейбусы №6 и №20, автобус №52;
  • 25 декабря: трамваи №11 и №12, троллейбусы №8 и №12, автобус №96;
  • 26 декабря: трамваи №15 и №20, троллейбусы №10 и №13, автобус №2Е;
  • 27 декабря: трамваи №21 и №22, троллейбусы №13 и №14, автобус №46;
  • 28 декабря: трамваи №2 и №1, троллейбусы №6 и №20, автобус №9;
  • 29 декабря: трамваи №3 и №4, троллейбусы №21 и №12, автобус №52;
  • 30 декабря: трамваи №6 и №5, троллейбусы №8 и №13, автобус №96;
  • 31 декабря: трамваи №7 и №8, троллейбусы №10 и №14, автобус №2Е. 

Как писали Юга.ру, в Краснодаре впервые откроют площадку для новогоднего посткроссинга. 

Краснодар КТТУ Новый год Общественный транспорт Праздники Трамвай Транспорт Троллейбус

Новости

В Краснодаре сторонники и противники строительства храма запишут видеообращения к Путину с разницей в час
Основатель ФК «Краснодар» Сергей Галицкий получил награду за значительный вклад в развитие футбола
В Краснодаре запустят новогодние трамваи и троллейбусы. Публикуем расписание
Панк-вселенная, Некромант и зомби-музыканты. В сети появился трейлер фильма «Король и Шут. Навсегда»
Атамана ККВ и экс-замгубернатора Власова оставили в СИЗО до конца февраля 2026 года
«Золотые костыли» и присвоение земель на 2 млрд рублей. В Краснодаре продлили арест экс-главы Крымского района

Лента новостей

Храм в ЮМР — построим, хлеб — привезем, электросамокаты запретить не можем, адаптация ветеранов СВО — в ручном режиме
6 декабря, 17:15
Храм в ЮМР — построим, хлеб — привезем, электросамокаты запретить не можем, адаптация ветеранов СВО — в ручном режиме
Главное из прямой линии губернатора Краснодарского края
В КубГУ отменили принуждение студентов к установке мессенджера Max после жалобы ректору и в Минобрнауки
7 декабря, 11:19
В КубГУ отменили принуждение студентов к установке мессенджера Max после жалобы ректору и в Минобрнауки
Говорит НейроКондратьев
4 декабря, 13:45
Говорит НейроКондратьев
Мы провели прямую линию с «губернатором», за которого отвечал искусственный интеллект

Реклама на сайте