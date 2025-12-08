В Тихорецке появился арт-объект от ГК ТОЧНО

Новый арт-объект символизирует 25-летие сотрудничества между Тихорецком и белорусским городом Кобрин. Это совместный проект администрации города и ГК ТОЧНО. Памятную инсталляцию установили на бульваре, прилегающем к ЖК «Высочество» . С 2000 года Тихорецк и Кобрин являются городами-побратимами. Тогда администрации городов подписали договор о сотрудничестве. Соглашение стало основой для развития совместных проектов в сферах культуры, образования и экономики.

«Это наши братья. Поэтому хотелось, чтобы именно в этот юбилейный год у нас в городе появился арт-объект, олицетворяющий дружбу между городами и нашими государствами. Хочется поблагодарить группу компаний ТОЧНО за то, что реализовала такой проект в Тихорецке», — поделился глава Тихорецка Евгений Голубь.

Арт-объект выполнен из материалов с повышенными антивандальными свойствами. Конструкция имитирует водную гладь и «течение времени», которые соединяют рельефы Тихорецка и Кобрина. В центре композиции скульптор разместил рукопожатие со световым кругом — символ дружбы и взаимодействия жителей двух городов. Арт-объект дополнительно иллюминировали.

«Мы не ограничиваемся только своим земельным участком, всегда смотрим как градостроители на территорию в целом. В Тихорецке создали арт-объект в тесном сотрудничестве с руководством города. Наша стратегия — формировать новые точки притяжения в малых городах Краснодарского края. Ведь девелопер — это тот, кто создает и делает больше, чем строительство и продажа квадратных метров», — рассказала директор ГК ТОЧНО Анастасия Маслеха.