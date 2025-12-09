Панк-вселенная, Некромант и зомби-музыканты. В сети появился трейлер фильма «Король и Шут. Навсегда»
«Кинопоиск» выпустил первый трейлер к фильму о группе «Король и Шут». Лента станет продолжением сериала о музыкантах и покажет сказочную вселенную (16+)
8 декабря сервис «Кинопоиск» выпустил первый трейлер фильма «Король и Шут. Навсегда» о российской рок-группе и сказочном мире. Лента станет продолжением сериала о музыкантах, который вышел в 2023 году и состоял из восьми серий.
Действие картины будет происходить в сказочной панк-вселенной, которую зрители могли видеть в приквеле. Ее героям грозит гибель из-за мертвецов, воскрешенных непредсказуемым злодеем Некромантом.
Горшок (Михаил Горшенев), чья смерть была показана в сериале, в фильме будет существовать только в волшебном мире. Он похитит из реальности Князя (Андрея Князева) и вместе с ним будет спасать вселенную, друзей и родных.
К своим ролям вернутся Константин Плотников (Горшок), Влад Коноплев (Князь), Дарья Мельникова (Вдова), Вера Вольт (Принцесса) и другие актеры.
Также к касту присоединится Гоша Куценко — он сыграет одного из антагонистов — безумного психоаналитика, а также лидер группы Jane Air Антон Лиссов — он исполнит роль одного из прислужников Некроманта — зомби Сида. Известно, что группа Jane Air записала кавер на песню «Мертвый анархист», который прозвучит в одной из ключевых сцен фильма.
«Кинопоиск» сообщил, что над фильмом работает та же команда, которая создавала сериал: режиссер Рустам Мосафир, оператор Степан Бешкуров, сценарист Александр Бузин. Композитором выступил Алексей Горшенев — брат Михаила Горшенева.
Создатели рассказали, что часть съемок фильма проходила на полуострове Рыбачий в Мурманской области на берегу Баренцева моря, другая часть — в павильонах. Для одной из сцен команда построила декорацию — кабак размером в 30 метров в диаметре — в нем снимали эпизоды с участием более 200 актеров.
Концепт-художник ленты Андрей Назаров отметил, что для создания декораций команда взяла за основу мотивы работ Михаила Горшенева и развила их стиль в духе Средневековья.
«Король и Шут. Навсегда» выйдет в прокат 19 февраля 2026 года.
