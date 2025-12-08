В Краснодаре впервые откроют площадку для новогоднего посткроссинга. Что это и как поучаствовать?
В Краснодаре откроется площадка, где желающие бесплатно смогут отправить новогодние открытки в любую точку России
Пресс-служба Управления федеральной почтовой связи (УФПС) сообщила Юга.ру, что в Краснодаре впервые пройдет новогодний посткроссинг.
Посткроссинг — проект, созданный в 2005 году в Португалии для международного непрямого обмена открытками. Пользователь получает случайные адреса, отправляет туда открытки, а в ответ ему приходят послания от других пользователей.
11 и 12 декабря с 12:00 до 15:00 жители и гости города смогут бесплатно подписать и отправить уникальные открытки. Однако послать поздравление родным, друзьям и знакомым можно будет только по России.
Площадка для посткроссинга будет находится на Александровском бульваре на пересечении улиц Красной и Бабушкина. Сотрудники «Почты России» помогут всем желающим с оформлением адресных строк, указанием правильного индекса места назначения и подписью.
