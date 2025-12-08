В Краснодаре впервые откроют площадку для новогоднего посткроссинга. Что это и как поучаствовать?

Пресс-служба Управления федеральной почтовой связи (УФПС) сообщила Юга.ру, что в Краснодаре впервые пройдет новогодний посткроссинг.

Посткроссинг — проект, созданный в 2005 году в Португалии для международного непрямого обмена открытками. Пользователь получает случайные адреса, отправляет туда открытки, а в ответ ему приходят послания от других пользователей.