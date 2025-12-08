В морпорту Темрюка четвертые сутки тушат пожар. Возгорание произошло в результате атаки БПЛА
В морском порту Темрюка четвертый день продолжается ликвидация возгорания площадью 960 кв. м.
Предыстория. 5 декабря в результате ночной атаки БПЛА в Темрюке был поврежден морской торговый порт. Произошел пожар — тогда его тушили 32 специалиста и 8 единиц техники.
7 декабря оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что пожар в морском порту Темрюка продолжают тушить. Специалисты смогли сократить площадь возгорания до 960 кв. м. Ранее она составляла 1350 кв. м.
МЧС края сообщило, что сейчас в работе задействованы 35 специалистов и 11 единиц техники. По данным на 8 декабря, пожар продолжают тушить.
Как писали Юга.ру, 25 ноября в результате одной из самых долгих атак БПЛА в Краснодарском крае пострадали 300 квартир и частных домов.