В морпорту Темрюка четвертые сутки тушат пожар. Возгорание произошло в результате атаки БПЛА

В морском порту Темрюка четвертый день продолжается ликвидация возгорания площадью 960 кв. м.

Предыстория. 5 декабря в результате ночной атаки БПЛА в Темрюке был поврежден морской торговый порт. Произошел пожар — тогда его тушили 32 специалиста и 8 единиц техники.

7 декабря оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что пожар в морском порту Темрюка продолжают тушить. Специалисты смогли сократить площадь возгорания до 960 кв. м. Ранее она составляла 1350 кв. м.