В морпорту Темрюка четвертые сутки тушат пожар. Возгорание произошло в результате атаки БПЛА

Краснодарский край

  • Беспилотник © Фото сгенерировано с помощью нейросети Sora
    Беспилотник © Фото сгенерировано с помощью нейросети Sora

В морском порту Темрюка четвертый день продолжается ликвидация возгорания площадью 960 кв. м.

Предыстория. 5 декабря в результате ночной атаки БПЛА в Темрюке был поврежден морской торговый порт. Произошел пожар — тогда его тушили 32 специалиста и 8 единиц техники. 

7 декабря оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что пожар в морском порту Темрюка продолжают тушить. Специалисты смогли сократить площадь возгорания до 960 кв. м. Ранее она составляла 1350 кв. м. 

МЧС края сообщило, что сейчас в работе задействованы 35 специалистов и 11 единиц техники. По данным на 8 декабря, пожар продолжают тушить.

Как писали Юга.ру, 25 ноября в результате одной из самых долгих атак БПЛА в Краснодарском крае пострадали 300 квартир и частных домов.

МЧС Пожары СВО Темрюкский район

