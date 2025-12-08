Местами дождь и до -5 °С ночью. Узнали прогноз погоды в начале рабочей недели в Краснодаре и крае

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Андрея Малёваного
    © Фото Андрея Малёваного

Синоптики сообщили прогноз погоды на 8-9 декабря на Кубани

Краевой гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на 8-9 декабря в Краснодаре и крае.

8 декабря в Краснодаре днем ожидается 8 °С, 9 декабря — 10 °С. Ночью в оба дня температура опустится до 3 °С. Осадков не предвидится, ожидается облачность. Ветер — до 2-4 м/с. 

8 и 9 декабря в крае будет облачно с прояснениями, в отдельных районах будет идти дождь. Температура воздуха днем 7-12  °С, ночью похолодает до -1 °С, а в отдельных районах до -5 °С. Порывы ветра — до 20 м/с. 

«Тепловая аномалия» и температурные рекорды за последние 30 лет:

На Черноморском побережье днем ожидается 10-15  °С, ночью температура опустится до 5 °С. Ветер — 7-12 м/с, в отдельных районах скорость порывов может дойти до 20 м/с. 

В горах региона днем 0-5 °С, ночью — до -5 °С. 

Как писали Юга.ру, в ноябре в Сочи распустились подснежники и цикламены.

Город Краснодар Погода Черное море

Новости

В Краснодаре впервые откроют площадку для новогоднего посткроссинга. Что это и как поучаствовать?
Сильная магнитная буря накроет Краснодарский край 9 и 10 декабря
В Краснодаре начали реставрировать культовую «летающую тарелку» Futuro
В преддверии Нового года жителей Краснодарского края начали обманывать через фейковые гороскопы
Салат «Оливье» в этом году обойдется в 576 рублей. Что с другими блюдами к новогоднему столу?
В Краснодаре троллейбусы до аэропорта начали ходить по трассе М-4 «Дон»

Лента новостей

Храм в ЮМР — построим, хлеб — привезем, электросамокаты запретить не можем, адаптация ветеранов СВО — в ручном режиме
6 декабря, 17:15
Храм в ЮМР — построим, хлеб — привезем, электросамокаты запретить не можем, адаптация ветеранов СВО — в ручном режиме
Главное из прямой линии губернатора Краснодарского края
В КубГУ отменили принуждение студентов к установке мессенджера Max после жалобы ректору и в Минобрнауки
Вчера, 11:19
В КубГУ отменили принуждение студентов к установке мессенджера Max после жалобы ректору и в Минобрнауки
Говорит НейроКондратьев
4 декабря, 13:45
Говорит НейроКондратьев
Мы провели прямую линию с «губернатором», за которого отвечал искусственный интеллект

Реклама на сайте