Местами дождь и до -5 °С ночью. Узнали прогноз погоды в начале рабочей недели в Краснодаре и крае

Краевой гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на 8-9 декабря в Краснодаре и крае.

8 декабря в Краснодаре днем ожидается 8 °С, 9 декабря — 10 °С. Ночью в оба дня температура опустится до 3 °С. Осадков не предвидится, ожидается облачность. Ветер — до 2-4 м/с.

8 и 9 декабря в крае будет облачно с прояснениями, в отдельных районах будет идти дождь. Температура воздуха днем 7-12 °С, ночью похолодает до -1 °С, а в отдельных районах до -5 °С. Порывы ветра — до 20 м/с.