Местами дождь и до -5 °С ночью. Узнали прогноз погоды в начале рабочей недели в Краснодаре и крае
Синоптики сообщили прогноз погоды на 8-9 декабря на Кубани
Краевой гидрометцентр опубликовал прогноз погоды на 8-9 декабря в Краснодаре и крае.
8 декабря в Краснодаре днем ожидается 8 °С, 9 декабря — 10 °С. Ночью в оба дня температура опустится до 3 °С. Осадков не предвидится, ожидается облачность. Ветер — до 2-4 м/с.
8 и 9 декабря в крае будет облачно с прояснениями, в отдельных районах будет идти дождь. Температура воздуха днем 7-12 °С, ночью похолодает до -1 °С, а в отдельных районах до -5 °С. Порывы ветра — до 20 м/с.
«Тепловая аномалия» и температурные рекорды за последние 30 лет:
На Черноморском побережье днем ожидается 10-15 °С, ночью температура опустится до 5 °С. Ветер — 7-12 м/с, в отдельных районах скорость порывов может дойти до 20 м/с.
В горах региона днем 0-5 °С, ночью — до -5 °С.
Как писали Юга.ру, в ноябре в Сочи распустились подснежники и цикламены.