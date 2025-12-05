Новогодняя «Хватамба». Пользователей Авито ждут скидки до 80% на 10 млн подарков

«Черная пятница» осталась позади, но шанс купить выгодно — нет. С 1 по 23 декабря на Авито стартует специальная новогодняя «Хватамба». У пользователей площадки будет шанс приобрести подарки для себя и близких со скидками до 80%.

Эта масштабная распродажа призвана дать вторую возможность всем, кто не успел воспользоваться ноябрьскими предложениями. В акции участвуют рекордные 10 млн товаров без категорийных ограничений — от модной одежды и гаджетов до запчастей и даже новых автомобилей, с особым акцентом на новогоднюю тематику.

«Мы решили продлить покупателям возможность приобрести все необходимое по скидкам, запустив новогоднюю «Хватамбу». Авито — площадка, на которой продаются уникальные товары. Именно здесь можно найти самые необычные подарки, которые удивят даже тех, у кого «уже все есть». Поэтому мы решили сделать так, чтобы в этом году купить презенты по выгодным ценам успели все», — отмечает руководитель бизнес-направлений «Распродаж», промо и мотивационных программ на Авито Елена Низовцева.