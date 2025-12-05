Новогодняя «Хватамба». Пользователей Авито ждут скидки до 80% на 10 млн подарков

На Авито стартовала новогодняя распродажа одежды, аксессуаров, техники, запчастей и других товаров

«Черная пятница» осталась позади, но шанс купить выгодно — нет. С 1 по 23 декабря на Авито стартует специальная новогодняя «Хватамба». У пользователей площадки будет шанс приобрести подарки для себя и близких со скидками до 80%.

Эта масштабная распродажа призвана дать вторую возможность всем, кто не успел воспользоваться ноябрьскими предложениями. В акции участвуют рекордные 10 млн товаров без категорийных ограничений — от модной одежды и гаджетов до запчастей и даже новых автомобилей, с особым акцентом на новогоднюю тематику.

«Мы решили продлить покупателям возможность приобрести все необходимое по скидкам, запустив новогоднюю «Хватамбу». Авито — площадка, на которой продаются уникальные товары. Именно здесь можно найти самые необычные подарки, которые удивят даже тех, у кого «уже все есть». Поэтому мы решили сделать так, чтобы в этом году купить презенты по выгодным ценам успели все», — отмечает руководитель бизнес-направлений «Распродаж», промо и мотивационных программ на Авито Елена Низовцева. 

Отдельное выгодное предложение подготовлено для автолюбителей. В рамках спецпроекта с АвтоВАЗом покупатели, позвонившие дилеру прямо из объявления на Авито Авто, получат эксклюзивные бонусы на ключевые модели LADA — от базовой Granta до флагманской Aura. 

Например, при покупке LADA Vesta с автоматом предусмотрена скидка 20 тыс. рублей и набор аксессуаров, а для статусной LADA Aura — скидка 50 тыс. рублей и сигнализация с автозапуском в подарок.

Популярность формата подтверждают впечатляющие итоги ноябрьской распродажи. Пользователи совершили покупок на 11,4 млрд рублей, сэкономив в совокупности 1,2 млрд рублей. В пиковые дни заключалось около 63,5 тыс. сделок ежедневно при среднем чеке в 7 тыс. рублей. 

Наибольшим спросом пользовались одежда, обувь и аксессуары (37% от всех продаж), запчасти для автомобилей (15%), товары для хобби и творчества (8%), мебель (6%), аудио- и видеотехника (5%).

«Хватамба» — это федеральная распродажа, проходящая на Авито с 2024 года. Участие в ней добровольное и доступно для проверенных продавцов с высоким рейтингом, которые предлагают скидки в ключевых категориях: «Одежда, обувь и аксессуары», «Электроника», «Запчасти», «Для дома и дачи». За честностью акции следит специальный алгоритм платформы, который отсеивает товары с искусственно завышенными исходными ценами, гарантируя покупателям реальность заявленных дисконтов.

Как писали Юга.ру, на Авито Авто теперь можно продать автомобиль в трейд-ин.

