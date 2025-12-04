Жителю Краснодарского края продали ядовитую рыбу под видом скумбрии. Прокуратура начала проверку

Тихорецкая прокуратура начала проверку после обращения жителя, купившего опасную рыбу

Пресс-служба прокуратуры Краснодарского края сообщила, что 28 ноября житель Тихорецка купил в сетевом магазине скумбрию. После разморозки он обнаружил, что рыба внешне похожа на серебристого иглобрюха (фугу).



Он считается ядовитым для человека из-за содержания тетродотоксина — нервно-паралитического яда, непригодного для употребления.

В связи с этим межрайонная прокуратура организовала проверку законодательства в сфере обеспечения качества и безопасности продуктов. ​Директору магазина предъявили предостережение о недопустимости нарушений. Он организовал внутреннюю проверку.

Тетродотоксин не имеет противоядия, а смертельная доза для человека составляет менее одного миллиграмма. Но несмотря на свою токсичность и опасность, иглобрюх (фугу) является национальным японским блюдом. Однако повар должен получить государственную лицензию, пройдя курс обучения и сдав два экзамена.



Также серебристый фугу наносит вред экологии. Хищник поедает других рыб и перекусывает лески и сети. При этом он практически не имеет естественных врагов.