Ночные морозы до -6 °С. В Краснодарском крае прогнозируют похолодание

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

На Кубани ожидаются первые морозы. Тепло задержится только на Черноморском побережье

Краснодарский ЦГМС сообщил, что на основной территории Кубани в ближайшие дни ожидаются ночные морозы. Умеренно теплая погода задержится только на курортах Черного моря.

По данным синоптиков, в ночь на 3 декабря будет 1-6 °С, на побережье — 5-10 °С. Днем воздух прогреется до 10 °С, а у Черного моря — до 15 °С. Ночью и утром прогнозируют небольшой дождь, в горах — с мокрым снегом. Возможен туман.

«По-весеннему цветущий ноябрь»:

В Краснодарском крае 4 и 5 декабря ночью мороз окрепнет до -3 °С, а в юго-восточных предгорных районах — до -6 °С, на побережье — 3-8°С. Днем — 3-8 °С, в южных районах края и у Черного моря потеплеет до 13 °С.

Утром 4-5 декабря велика вероятность тумана. Осадки не предвидятся. Ветер усилится до 12-14 м/с, а на морских курортах — до 20 м/с.

Как писали Юга.ру, в ноябре в Краснодарском крае зафиксировали семь температурных рекордов.

Город Краснодар Погода Черное море

Новости

В Краснодаре проведут лекцию о византийских монетах, в том числе найденных на Кубани
«Окна не являются предметом первой необходимости». Пострадавшие от атаки БПЛА жители Новороссийска пожаловались на отсутствие выплат и отказ властей провести остекление
В Дагестане на берегу Каспийского моря обнаружили почти 500 мертвых краснокнижных тюленей
Бывшего вице-губернатора Краснодарского края лишили мандата и арестовали по обвинению в коррупции
Краснодарский край и Ростовская область вошли в топ-4 РФ по числу детей, не учащихся в школах
Красная, гори! В Краснодаре засияла новогодняя красота от Галицкого. Фото

Лента новостей

Краснодарский Хогвартс на Обрывной
Сегодня, 15:30
Краснодарский Хогвартс на Обрывной
Где будут растить будущую элиту (и почему туда уже очередь из родителей)
Красная, гори! В Краснодаре засияла новогодняя красота от Галицкого. Фото
Сегодня, 15:58
Красная, гори! В Краснодаре засияла новогодняя красота от Галицкого. Фото
Зловещая Долина
Сегодня, 18:00
Зловещая Долина
Что квартирный скандал с известной певицей говорит о гражданском обществе России

Реклама на сайте