Ночные морозы до -6 °С. В Краснодарском крае прогнозируют похолодание

На Кубани ожидаются первые морозы. Тепло задержится только на Черноморском побережье

Краснодарский ЦГМС сообщил, что на основной территории Кубани в ближайшие дни ожидаются ночные морозы. Умеренно теплая погода задержится только на курортах Черного моря.



По данным синоптиков, в ночь на 3 декабря будет 1-6 °С, на побережье — 5-10 °С. Днем воздух прогреется до 10 °С, а у Черного моря — до 15 °С. Ночью и утром прогнозируют небольшой дождь, в горах — с мокрым снегом. Возможен туман.

В Краснодарском крае 4 и 5 декабря ночью мороз окрепнет до -3 °С, а в юго-восточных предгорных районах — до -6 °С, на побережье — 3-8°С. Днем — 3-8 °С, в южных районах края и у Черного моря потеплеет до 13 °С.



Утром 4-5 декабря велика вероятность тумана. Осадки не предвидятся. Ветер усилится до 12-14 м/с, а на морских курортах — до 20 м/с.