Мобильный оператор модернизировал связь в парке «Краснодар». После апгрейда скорость передачи данных достигает 100 Мбит/с

Краснодарский край

Компания «МегаФон» готовится к наплыву гостей в парк «Краснодар»

На пороге новогодних торжеств компания МегаФон завершила масштабную модернизацию сетевой инфраструктуры в районе парка «Краснодар» — культовой рекреационной зоны кубанской столицы. Усиление сети провели с учетом ожидаемого всплеска туристической активности в период предстоящих каникул — с января 2025 года посещаемость парковой зоны демонстрирует устойчивый рост и уже превысила показатели прошлого года на 12%.

В фокус технического обновления попали основные точки притяжения посетителей: Парк облаков с каньоном и искусственными водопадами, Кроличья нора, Японский сад, а также прилегающие жилые кварталы. Чтобы исключить возможные перегрузки в пиковые часы, оператор провел рефарминг радиочастотного спектра, перераспределив ресурсы с устаревшего поколения 3G на современные стандарты LTE.

Установленное оборудование функционирует в высокочастотном диапазоне, что обеспечивает максимальную эффективность в наращивании пропускной способности сети.

Будда, Атлант или богиня Земли:

«Парк «Краснодар» — излюбленное место отдыха жителей и гостей города. Здесь люди гуляют, фотографируют, общаются в мессенджерах и используют навигацию по территории. После апгрейда сети скорость передачи данных достигает 100 Мбит/с — этого достаточно, чтобы без задержек смотреть видео в высоком качестве или загружать большие файлы, находясь в парке», — рассказал директор МегаФона в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрей Холодов.

Анализ big data МегаФона показал, что ежемесячный объем потребляемого в границах парка трафика составляет около 85 ТБ. Эта гигантская цифра эквивалентна передаче более 21 млн цифровых фотографий.

Локация популярна не только у местных жителей, но и у путешественников со всей России. Среди гостей, активно пользующихся мобильным интернетом, выделяются туристы из Москвы и Санкт-Петербурга, а также жители Волгограда, Самары, Ростова-на-Дону и Астрахани.

К праздничному сезону парк «Краснодар» уже начал преображаться. Территорию украшают яркой иллюминацией и готовятся к наплыву гостей, которые теперь смогут делиться впечатлениями в сети без задержек.

Как писали Юга.ру, аналитики МегаФона раскрыли портрет гостя кубанских баз отдыха.

