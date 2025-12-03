Мобильный оператор модернизировал связь в парке «Краснодар». После апгрейда скорость передачи данных достигает 100 Мбит/с

На пороге новогодних торжеств компания МегаФон завершила масштабную модернизацию сетевой инфраструктуры в районе парка «Краснодар» — культовой рекреационной зоны кубанской столицы. Усиление сети провели с учетом ожидаемого всплеска туристической активности в период предстоящих каникул — с января 2025 года посещаемость парковой зоны демонстрирует устойчивый рост и уже превысила показатели прошлого года на 12%.

В фокус технического обновления попали основные точки притяжения посетителей: Парк облаков с каньоном и искусственными водопадами, Кроличья нора, Японский сад, а также прилегающие жилые кварталы. Чтобы исключить возможные перегрузки в пиковые часы, оператор провел рефарминг радиочастотного спектра, перераспределив ресурсы с устаревшего поколения 3G на современные стандарты LTE.

Установленное оборудование функционирует в высокочастотном диапазоне, что обеспечивает максимальную эффективность в наращивании пропускной способности сети.