В Абрау-Дюрсо вырубили Пицундские сосны. В полиции заявили, что они не краснокнижные

Краснодарский край

В Новороссийске вырубленные сосны оказались не краснокнижными

18 ноября жители Абрау-Дюрсо поделись в соцсетях кадрами вырубки Пицундской сосны. По их словам, она занесена в Красную книгу. На сообщения отреагировала местная администрация и подала заявление в полицию:

«Мы подали заявление в полицию для проведения следственных действий. Добавлю, что данная территория не является территорий заповедника, а относится к землям населенного пункта. Но это ничего не меняет. Даже на собственном участке вырубать краснокнижные деревья самостоятельно запрещено».

«Скоро здесь Сахара будет»:

2 декабря пресс-служба УМВД по Новороссийску рассказала порталу «Супер новости Новороссийска», что вырубленные сосны были не краснокнижными, а участок, на котором происходила вырубка, находится в частной собственности. В ведомстве не стали возбуждать уголовное дело.

Также лесники, к которым СМИ обратились за комментарием, отказались изучать вид сосны по видео, так как участок находится в частной собственности.

«Мы можем комментировать вырубку, которая происходит в лесном массиве или непосредственно в заказнике, но не на территории частной собственности», — заявили они.

Как писали Юга.ру, для строительства курорта в Лагонаки вырубят почти 10 тыс. деревьев. Ранее власти Адыгеи обещали максимально сохранить природные места.

