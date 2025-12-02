«Когда проверяешь историю — открываешь будущее». Ленинка и Автотека объединились в проекте для молодежи

Эта статистика выявила общую для поколения черту: стремление к осознанным решениям, основанным на проверенной и достоверной информации — будь то выбор книги или автомобиля с пробегом.

Основой для коллаборации стало исследование аудитории двух, казалось бы, разных сфер. Данные РГБ показали, что по итогам 2024 года доля читателей в возрасте 18-30 лет выросла на 69%, составив больше половины новых посетителей. Аналогичный тренд фиксирует и Автотека: в 2025 году доля ее пользователей 18-24 лет увеличилась на 75%, достигнув 21% от всей аудитории сервиса. За пять лет активность молодежи на платформе выросла на 82%.

Российская государственная библиотека (РГБ) и онлайн-сервис проверки истории автомобилей Автотека представили совместный проект, приуроченный к трем значимым юбилеям. Он посвящен выпуску 100-миллионного отчета Автотеки, 100-летию советского периода главной библиотеки страны и преодолению ее фондом отметки в 200 млн единиц хранения.

Результатом проекта стала специальная инсталляция в холле Российской государственной библиотеки, которая будет доступна для посетителей до 13 декабря. Ее концепция — «когда проверяешь прошлое — открываешь будущее» — раскрывается через диалог эпох. Архивные документы из фондов РГБ, такие как инструкции ГАИ 1930-х годов, схемы приборов из советских пособий и старые рекламные объявления, соседствуют с современными технологичными отчетами Автотеки.

На инсталляции можно увидеть, как менялись подходы к оценке состояния машин. Плакаты из ремонтных мастерских прошлого века контрастируют с интерактивными схемами повреждений из отчетов, которые с помощью искусственного интеллекта отмечают элементы, побывавшие в ДТП. Все исторические материалы представлены через цифровые копии Национальной электронной библиотеки.

Это сотрудничество подчеркивает важную эволюцию: сегодня и РГБ, и Автотека являются высокотехнологичными цифровыми хранилищами данных. Они сочетают классические принципы работы с информацией — полноту, достоверность и прозрачность — с передовыми инструментами для ее обработки и актуальной подачи новому поколению: от массовой оцифровки раритетных изданий до AI-аналитики в отчетах об истории автомобиля.

«В эпоху избытка информации запрос на достоверность становится все более явным. Для современной аудитории — особенно молодой — первоисточник имеет решающее значение. В библиотеке это — подлинники, архивные документы. В Автотеке — данные из более чем 2 тыс. источников. И сервис, и библиотека выполняют одну и ту же функцию: они доверенные посредники между прошлым и взвешенным будущим решением на основе данных. Для нас достижение отметки в 100 млн сформированных отчетов — это знак доверия от наших пользователей. И подтверждение того, что наш сервис отвечает их потребностям», — прокомментировал управляющий директор Автотеки Андрей Тумкин.

«Цифровизация — это не замещение архива, а его новая форма существования. Оцифровывая тысячи единиц хранения, мы делаем накопленную за века информацию доступной, сопоставимой, применимой. Автотека делает то же самое с историей автомобилей: собирает, верифицирует, структурирует — чтобы из потока данных получилось решение. Когда проверяешь прошлое — открываешь будущее. Эта фраза не метафора — это алгоритм мышления нового поколения, который объединяет институты, казалось бы, разного профиля. И именно он лег в основу нашего совместного проекта», — подчеркнул генеральный директор Российской государственной библиотеки Вадим Дуда.