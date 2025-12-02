В Краснодарском крае после атаки БПЛА пострадали два человека. Разрушены квартиры, обломки дронов упали на детскую площадку
Оперштаб Кубани отчитался о последствиях ночной атаки беспилотников
2 декабря оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что после ночной атаки БПЛА в Туапсинском округе два человека получили легкие травмы. Им оказали необходимую помощь. От госпитализации пострадавшие отказались.
Помимо этого, обломки дронов упали в поселке Новомихайловском. В результате повреждены три дома. В двух из них выбило окна, посекло обшивку и двери. В третьем — пострадали стены. На одном участке порвана линия электропередачи и повреждена газовая труба.
Мэр Батайска заявил, что ущерб от атак БПЛА возместит Украина:
По данным оперштаба, в Северском районе обломки беспилотников обнаружили по десяти адресам. Никто из жителей не пострадал. В станице Северской повреждены семь частных домов, во всех разбиты окна.
Также обломки сбитых БПЛА упали на детскую площадку в сквере, повредили легковой автомобиль, остекление и дверь в коммерческом помещении.
В пресс-службе Минобороны России рассказали, что за ночь 2 декабря над территорией Краснодарского края сбили восемь дронов, а над Черным морем — три.
Как писали Юга.ру, 1 декабря в Северском районе Кубани после атаки БПЛА пострадали 16 домов.
