В Краснодарском крае после атаки БПЛА пострадали два человека. Разрушены квартиры, обломки дронов упали на детскую площадку

2 декабря оперативный штаб Краснодарского края сообщил , что после ночной атаки БПЛА в Туапсинском округе два человека получили легкие травмы. Им оказали необходимую помощь. От госпитализации пострадавшие отказались. Помимо этого, обломки дронов упали в поселке Новомихайловском. В результате повреждены три дома. В двух из них выбило окна, посекло обшивку и двери. В третьем — пострадали стены. На одном участке порвана линия электропередачи и повреждена газовая труба.

По данным оперштаба, в Северском районе обломки беспилотников обнаружили по десяти адресам. Никто из жителей не пострадал. В станице Северской повреждены семь частных домов, во всех разбиты окна.



Также обломки сбитых БПЛА упали на детскую площадку в сквере, повредили легковой автомобиль, остекление и дверь в коммерческом помещении.



В пресс-службе Минобороны России рассказали, что за ночь 2 декабря над территорией Краснодарского края сбили восемь дронов, а над Черным морем — три.