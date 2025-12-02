В Краснодарском крае суд оштрафовал Кубанское казачье войско за отсутствие казаков

Однако местный атаман и заместитель главы района Дмитрий Шкареда пошел на хитрость. Он включил в отчет казаков, которых уволили по окончании трудового договора.

29 октября суд оштрафовал Новокубанское районное казачье общество за нецелевое использование субсидированных средств. «Казачество Кубани» получило по региональной госпрограмме несколько миллионов рублей за участие 21 казака в охране общественного порядка.

По данным журналиста Андрея Кошика, в суде Шкареда утверждал, что достижение результатов предоставления субсидии не может являться условием ее предоставления. По его логике, даже если в Новокубанске нет казаков — деньги должны быть перечислены.

В итоге за эту схему районное общество оштрафовали на 2% от полученной суммы — 180 тыс. рублей. Самого Шкареду — на 15 тыс. рублей.

29 октября Ленинский районный суд Краснодара оштрафовал уже само Кубанское казачье войско на 1,68 млн рублей. Причина — неисполнение условий предоставления субсидии в рамках все той же программы «Казачество Кубани» за 2024 год.

Проверка контрольно-счетной палаты выявила сразу несколько нарушений. Казаки не достигли заявленных показателей по материально-техническому обеспечению сотрудников, развитию сайтов и выходу публикаций в СМИ.