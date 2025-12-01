Авито подвел итоги ежегодной премии «Мебель года»

Авито объявил победителей премии для российских производителей мебели и товаров для дома. Всего было подано почти тысяча заявок, а лидерами номинаций стали 40 компаний

По данным Авито, в ноябре 2025 года продажи мебели на юге России выросли на 5% по сравнению с октябрем этого года. При этом интерес к новой мебели растет быстрее, чем к товарам «с рук» — на 7%. Продажи мебели «с рук» остались на уровне прошлого месяца. Новые товары составили 50% от всех продаж мебели на платформе.

«Мебель года» — первая отраслевая премия, которая помогает отечественным производителям укреплять репутацию, а покупателям — находить и выбирать мебель у локальных поставщиков. Основными продавцами в сегменте новой мебели на Авито являются небольшие производства, а более 50% из них делают товары на заказ.  Премия дает старт для небольших и молодых компаний, семейных предприятий, которые давно на рынке, но только начинают выходить в онлайн.  

Заявки на участие подавали в течение полугода, а в октябре был сформирован список финалистов. Эксперты оценивали дизайн, эргономику, мастерство исполнения и функциональность. Более 40% заявок из шорт-листа были поданы с упором на экологичность, натуральность и эко-осознанность материалов, а около 43% проектов шорт-листа назвали ключевыми ценностями дизайн и эстетику.

Также оценивалось, какие новые технологии применяли компании при создании мебели и насколько разумно использовали ресурсы. В 38% позиций упоминали цифровое производство или «умные» функций (ЧПУ, 3D-печать, умная мебель, кинетические механизмы, мобильное приложение и т.д.).

«Авито является одной из крупнейших мебельных площадок, более 22 млн человек ежемесячно ищут для себя предметы мебели и интерьера на Авито, а количество объявлений в разделе превышает 6 млн. Мы видим продолжающийся тренд — жители ЮФО все чаще уделяют внимание декору и уюту дома. Сильнее всего за месяц выросли продажи новых предметов интерьера — на 30%, на втором месте — лампы и торшеры (+23%), замыкают тройку лидеров по продажам подставки и тумбы (+8%). Благодаря премии мы помогаем обеим сторонам построить доверительный диалог на долгие годы вперед, чтобы покупателям было легко находить и выбирать качественную мебель отечественных производителей, а производителям — удерживать и повышать стандарты качества, получать признание и престиж», — поделился руководитель категории «Мебель и Интерьер» на Авито Никита Ткачёв.

Товары, участвующие в премии, разделили на категории:

  • мебель для гостиной и спальни;
  • кухни и обеденная зона;
  • детская мебель;
  • мебель для общественных и уличных пространств;
  • декор/интерьер.

Заявки подавали как крупные бренды, так и небольшие семейные компании. В их числе мебельная студия Gatura и компания VELOUR WALL, которые основали супружеские пары.

Победителями второй год подряд стали: компания из Волгодонска А-А Mebel, специализирующаяся на производстве современной мебели для кухни и обеденной зоны и краснодарская компания А-М, создающая мебель для гостиной и спальни.

В номинациях от Авито «В самое сердце» (самое большое количество добавлений в избранное) и «Доставляю с Авито» (самое большое количество продаж с доставкой) победили питерская компания «ВМмебель», специализирующаяся на корпусной и мягкой мебели, и саратовская компания «SarСад» по производству садовой мебели соответственно.

«Мы очень рады, что наша компания была отмечена в номинации, которая показывает лояльность наших покупателей из разных уголков страны. Эта победа имеет для нас большое значение, так как показывает, что качество нашей продукции высоко оценивается и подтверждает, что мы все делаем правильно. Премия Авито — отличная возможность заявить о себе, получить признание и выйти на новый уровень», — прокомментировал основатель мебельной компании SarСад Максим Шаповалов.

Все лидирующие компании получат признание в сообществе производителей и бейдж премии «Мебель года» 2025 на платформе Авито. Список победителей во всех номинациях опубликован на сайте.

Как писали Юга.ру, Авито открыл бесплатный доступ к своим нейросетям для онлайн-торговли.

