Авито подвел итоги ежегодной премии «Мебель года»

Авито объявил победителей премии для российских производителей мебели и товаров для дома. Всего было подано почти тысяча заявок, а лидерами номинаций стали 40 компаний

По данным Авито, в ноябре 2025 года продажи мебели на юге России выросли на 5% по сравнению с октябрем этого года. При этом интерес к новой мебели растет быстрее, чем к товарам «с рук» — на 7%. Продажи мебели «с рук» остались на уровне прошлого месяца. Новые товары составили 50% от всех продаж мебели на платформе.

«Мебель года» — первая отраслевая премия, которая помогает отечественным производителям укреплять репутацию, а покупателям — находить и выбирать мебель у локальных поставщиков. Основными продавцами в сегменте новой мебели на Авито являются небольшие производства, а более 50% из них делают товары на заказ. Премия дает старт для небольших и молодых компаний, семейных предприятий, которые давно на рынке, но только начинают выходить в онлайн.

Заявки на участие подавали в течение полугода, а в октябре был сформирован список финалистов. Эксперты оценивали дизайн, эргономику, мастерство исполнения и функциональность. Более 40% заявок из шорт-листа были поданы с упором на экологичность, натуральность и эко-осознанность материалов, а около 43% проектов шорт-листа назвали ключевыми ценностями дизайн и эстетику.



Также оценивалось, какие новые технологии применяли компании при создании мебели и насколько разумно использовали ресурсы. В 38% позиций упоминали цифровое производство или «умные» функций (ЧПУ, 3D-печать, умная мебель, кинетические механизмы, мобильное приложение и т.д.).