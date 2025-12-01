В Северском районе Кубани после атаки БПЛА пострадали 16 домов

  • Беспилотник © Изображение сгенерировано нейросетью Sora
    Беспилотник © Изображение сгенерировано нейросетью Sora

Оперштаб Краснодарского края рассказал о последствиях ночной атаки беспилотников на регион

1 декабря оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в результате ночной атаки БПЛА в поселке Ильском Северского района пострадали 16 жилых домов. Разбиты стекла, повреждены крыши и навесы, потолки, стены, двери, а также заборы и строения на придомовых территориях.

Мэр Батайска заявил, что ущерб от атак БПЛА возместит Украина:

Никто из жильцов не пострадал. На местах работают специалисты. Власти Северского района пообещали оказать жителям необходимую помощь. 

По данным Минобороны России, ночью 1 декабря над территорией Краснодарского края сбили четыре беспилотника.

Напомним, что 25 ноября Краснодарский край подвергся одной из самых долгих атак БПЛА. В результате шесть жителей получили ранения. Пострадали 300 квартир и частных домов.

Как писали Юга.ру, 29 ноября в Новороссийске вновь атаковали морской терминал КТК. Казахстан изменил маршруты поставок нефти.

