В Северском районе Кубани после атаки БПЛА пострадали 16 домов

1 декабря оперативный штаб Краснодарского края сообщил , что в результате ночной атаки БПЛА в поселке Ильском Северского района пострадали 16 жилых домов. Разбиты стекла, повреждены крыши и навесы, потолки, стены, двери, а также заборы и строения на придомовых территориях.

Никто из жильцов не пострадал. На местах работают специалисты. Власти Северского района пообещали оказать жителям необходимую помощь.



По данным Минобороны России, ночью 1 декабря над территорией Краснодарского края сбили четыре беспилотника.



Напомним, что 25 ноября Краснодарский край подвергся одной из самых долгих атак БПЛА. В результате шесть жителей получили ранения. Пострадали 300 квартир и частных домов.