В Северском районе Кубани после атаки БПЛА пострадали 16 домов
Оперштаб Краснодарского края рассказал о последствиях ночной атаки беспилотников на регион
1 декабря оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в результате ночной атаки БПЛА в поселке Ильском Северского района пострадали 16 жилых домов. Разбиты стекла, повреждены крыши и навесы, потолки, стены, двери, а также заборы и строения на придомовых территориях.
Мэр Батайска заявил, что ущерб от атак БПЛА возместит Украина:
Никто из жильцов не пострадал. На местах работают специалисты. Власти Северского района пообещали оказать жителям необходимую помощь.
По данным Минобороны России, ночью 1 декабря над территорией Краснодарского края сбили четыре беспилотника.
Напомним, что 25 ноября Краснодарский край подвергся одной из самых долгих атак БПЛА. В результате шесть жителей получили ранения. Пострадали 300 квартир и частных домов.
Как писали Юга.ру, 29 ноября в Новороссийске вновь атаковали морской терминал КТК. Казахстан изменил маршруты поставок нефти.
