Дождь, ветер и туман. Какая погода будет в Краснодарском крае в первые трудовые будни декабря?

Синоптики рассказали о погоде на Кубани 1-3 декабря. В регионе прогнозируют сильный дождь и ветер

Краснодарский ЦГМС сообщил, что на Кубани 1-3 декабря будет облачно с прояснениями. Ожидается дождь, в отдельных районах сильный, а в горах — с мокрым снегом. Ночью и утром прогнозируют туман.



Температура воздуха ночью — 2-7 °С, днем — 3-8 °С, в южной части края — 7-12 °С. В горах ночью мороз до -4 °С, а днем столбик термометра поднимется до 5 °С.

На Черноморском побережье в понедельник, 1 декабря, ожидается дождь, во вторник и в среду, 2-3 декабря, преимущественно без осадков. Утром и днем 3 декабря ветер усилится до 12-14 м/с, а вечером в районе Новороссийска — до 15-18 м/с. Температура воздуха ночью — 6-11 °С, днем — 10-15 °С.



В Краснодаре 1 декабря синоптики прогнозируют дождь, а 2 и 3 декабря будет облачно. Температура воздуха ночью — 6 °С, днем — 10-12 °С.