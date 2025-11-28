«По-весеннему цветущий ноябрь». В Сочи распустились подснежники и цикламены
В лесах Сочи расцвели подснежники, которые обычно появляются весной, и цикламены
28 ноября пресс-служба Сочинского национального парка сообщила, что в лесу курорта зацвели подснежники.
«По-весеннему цветущий ноябрь. Вот такая атмосфера в сочинском лесу — выбирайтесь в выходные!» — прокомментировали сотрудники нацпарка.
Обычно подснежники цветут ранней весной или в конце февраля — когда снег начинает таять. В регионах с теплым климатам цветы могут появиться уже в январе. Для этих растений необходима температура от -5 до 5 °С, а некоторые виды могут начать расцветать уже при 0 °С.
Зацвела сирень, проснулись клещи, люди загорали на пляже:
Ранее, 25 ноября, Сочинский национальный парк рассказал о цветении другого растения — цикламена. Его обнаружили возле водопада Кейва в окрестностях Красной Поляны.
«Нежный, как первое дыхание весны, и смелый, как вызов надвигающимся холодам, этот крошечный розовый огонек напоминает нам, что зима в Сочи — особенная», — отметили сотрудники нацпарка.
Цикламены расцветают в разное время года в зависимости от вида. Некоторые из них цветут с начала лета до конца осени, другие — с апреля по май, а некоторые круглый год. Оптимальная температура для этого растения — 16-20 °C.
Как писали Юга.ру, в ноябре в Краснодарском крае зафиксировали семь температурных рекордов.