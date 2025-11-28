На популярном сайте объявлений продают копии скульптур из парка «Краснодар»

На популярном сайте объявлений появились публикации о продаже скульптур в форме голов, которые изображают разные эмоции. Такие установлены в «Парке Облаков»

Юга.ру нашли на популярном сайте объявлений публикации с продажей копий скульптур из парка «Краснодар» в виде голов с человеческими эмоциями.

Напомним, объекты появились в «Парке Облаков» в октябре. Скульптуры изготовило бюро IL Nature, которое занималось созданием проекта самого «Парка облаков». Эти же дизайнеры являются авторами «Садов Этрета» во Франции, где расположены похожие головы. Их создал испанский художник Самуэль Сальседо.

На популярном сайте объявлений скульптуры называют по-разному: «Эмоции», «Головы Сальседо». Они выполнены из полистоуна — композитного материала, который называют искусственным камнем.

«Этa голова-эмоция — не просто дeкop. Это настроение, характер и глубокий визуальный образ, который притягивает взгляд и делает место особенным. Подходит для сада, дома, лобби, шоурума или зоны отдыха — она «живет» в любом пространстве», — написал продавец.