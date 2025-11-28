На популярном сайте объявлений продают копии скульптур из парка «Краснодар»

Краснодарский край, Вся Россия

Распечатать

  • © скриншот с сайта Авито
    © скриншот с сайта Авито

На популярном сайте объявлений появились публикации о продаже скульптур в форме голов, которые изображают разные эмоции. Такие установлены в «Парке Облаков»

Юга.ру нашли на популярном сайте объявлений публикации с продажей копий скульптур из парка «Краснодар» в виде голов с человеческими эмоциями. 

Напомним, объекты появились в «Парке Облаков» в октябре. Скульптуры изготовило бюро IL Nature, которое занималось созданием проекта самого «Парка облаков». Эти же дизайнеры являются авторами «Садов Этрета» во Франции, где расположены похожие головы. Их создал испанский художник Самуэль Сальседо.

На популярном сайте объявлений скульптуры называют по-разному: «Эмоции», «Головы Сальседо». Они выполнены из полистоуна — композитного материала, который называют искусственным камнем. 

«Этa голова-эмоция — не просто дeкop. Это настроение, характер и глубокий визуальный образ, который притягивает взгляд и делает место особенным. Подходит для сада, дома, лобби, шоурума или зоны отдыха — она «живет» в любом пространстве», — написал продавец.

  • © скриншот с сайта Авито
    © скриншот с сайта Авито
  • © скриншот с сайта Авито
    © скриншот с сайта Авито
  • © скриншот с сайта Авито
    © скриншот с сайта Авито

Будда, Атлант или богиня Земли:

Продавец пишет, что диаметр скульптур — 80 см. Покупатель может выбрать одну из пяти эмоций, которые будет выражать голова. Также можно выбрать любой цвет и фактуру. Стоимость одной скульптуры — от 26 999 рублей. 

Помимо этого продавец может прислать 3D-модель скульптуры для архитектора или дизайнера, который хочет узнать, как объект будет выглядеть в интерьере или экстерьере. 

Отметим, что объявления размещены в разных городах, однако продавец везде один. Он указал, что производство находится в Ростове-на-Дону. 

Как писали Юга.ру, в ноябре краснодарском «Парке Облаков» открылось первое кафе. 

Авито Архитектура Город Краснодар парк «Краснодар»

Новости

На популярном сайте объявлений продают копии скульптур из парка «Краснодар»
В Краснодаре до середины декабря откроют елочные базары. Делимся списком адресов
В результате одной из самых долгих атак БПЛА в Краснодарском крае пострадали 300 квартир и частных домов
Жители Новороссийска пожаловались на сильный запах нефти. Власти обвинили погоду
Тепло и туманно. Узнали прогноз погоды в Краснодарском крае в последние осенние выходные
В разных регионах России не работает WhatsApp*

Лента новостей

100 тысяч шагов в сутки, киберпанк и «смерть в нищете»
Сегодня, 11:30
100 тысяч шагов в сутки, киберпанк и «смерть в нищете»
Честный рассказ курьера о работе в Краснодаре
Интернет по фейсконтролю
Вчера, 11:44
Интернет по фейсконтролю
Кого пустили в «белые списки», как они работают и почему до сих пор сбоят
В Краснодаре появился клуб бердвотчинга
Вчера, 11:47
В Краснодаре появился клуб бердвотчинга
Как принять участие в наблюдениях за птицами?

Реклама на сайте