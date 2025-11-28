В результате одной из самых долгих атак БПЛА в Краснодарском крае пострадали 300 квартир и частных домов

Из-за атак беспилотников в Новороссийске пострадали 275 квартир и домов, в Кабардинке — 7, в Славянске-на-Кубани — 18

Предыстория. Ночью 25 ноября Краснодарский край подвергся одной из самых долгих атак БПЛА. В результате шесть жителей получили ранения, четверо из них — из Новороссийска. В тот же день мэр Новороссийска Андрей Кравченко поделился предварительной информацией о повреждениях.

28 ноября оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в результате атак БПЛА пострадали 300 квартир и частных домов.

В Новороссийске повреждения получили 275 объектов жилого фонда — 227 квартир и 48 частных домов. По данным мэра города Андрея Кравченко, там проживает 701 человек.

Он отметил, что преимущественно ущерб нанесен фасадам зданий, балконам и внутренней отделке комнат. На данный момент ведутся восстановительные работы, а комиссия ежедневно проводит осмотр жилья и измеряет размеры окон для дальнейшего застекления.