В результате одной из самых долгих атак БПЛА в Краснодарском крае пострадали 300 квартир и частных домов

Краснодарский край

Из-за атак беспилотников в Новороссийске пострадали 275 квартир и домов, в Кабардинке — 7, в Славянске-на-Кубани — 18

Предыстория. Ночью 25 ноября Краснодарский край подвергся одной из самых долгих атак БПЛА. В результате шесть жителей получили ранения, четверо из них — из Новороссийска. В тот же день мэр Новороссийска Андрей Кравченко поделился предварительной информацией о повреждениях.

28 ноября оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что в результате атак БПЛА пострадали 300 квартир и частных домов. 

В Новороссийске повреждения получили 275 объектов жилого фонда — 227 квартир и 48 частных домов. По данным мэра города Андрея Кравченко, там проживает 701 человек. 

Он отметил, что преимущественно ущерб нанесен фасадам зданий, балконам и внутренней отделке комнат. На данный момент ведутся восстановительные работы, а комиссия ежедневно проводит осмотр жилья и измеряет размеры окон для дальнейшего застекления. 

Суд признал виновными в теракте на Крымском мосту восемь человек:

Мэр рассказал, что больше всего повреждений получили многоквартирные дома в Южном районе на улице Мурата Ахеджака — там пострадали 200 квартир. 

В селе Кабардинка повреждения получили семь частных домов, в  Славянске-на-Кубани — 18. Там завершена работа по оценке ущерба и начат прием заявлений от жителей на получение финансовой помощи. 

Как писали Юга.ру, жителям Туапсе, пострадавшим от атак БПЛА, стали звонить мошенники по ночам.

