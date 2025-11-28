Жители Новороссийска пожаловались на сильный запах нефти. Власти обвинили погоду

  • © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру
    © Фото Иолины Грибковой, Юга.ру

В Новороссийске жалуются на запах нефтепродуктов. В МЦУ заявили, что это связано с «неблагоприятными метеоусловиями»

24 ноября под постом губернатора Кубани Вениамина Кондратьева, предложившего задавать вопросы для «прямой линии», жители Новороссийска (село Гайдук) пожаловались на ежедневный запах нефтепродуктов. По их словам, в этот период сложно находиться на улице и открывать окно.

«Практически каждый день на постоянной основе около 19:00 до 2:00 ночи на улице воняет, жуткий запах нефтепродуктов. Что и кто не соблюдает? Или нарушает какие-то нормы? Из-за чего происходят выбросы в воздух?», — написал один из пользователей.

Краснодарцы жалуются на запах гари вторую неделю подряд:

На сообщения жители отреагировал МЦУ Новороссийска и заявил, что запах связан с «неблагоприятными метеоусловиями» — отсутствием ветра и низким атмосферным давлением. По данным городского центра управления, это приводит к скоплению летучих меркаптанов (предельных углеводородов) в воздухе при проведении погрузочных работ с нефтепродуктами.

Жителям порекомендовали обратиться в «Безопасный город» по телефону: 8 (8617) 76-72-76, а оттуда информацию передадут в Роспотребнадзор:

«В городе круглосуточно работают пять экологических постов, отслеживающих качество воздуха. В случае превышения предельно допустимых концентраций данные направляются в контрольно-надзорные органы».

В МЦУ добавили, что «наличие запаха не всегда свидетельствует о превышении ПДК».

Напомним, что 25 ноября беспилотники повредили здание нефтяного терминала в Новороссийске. Компания заявила, что остановила отгрузку нефти.

Как писали Юга.ру, порты Ростова-на-Дону и Таганрога потратят 5,6 млн рублей на случай разлива нефти.

