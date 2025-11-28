Тепло и туманно. Узнали прогноз погоды в Краснодарском крае в последние осенние выходные

Синоптики рассказали о погоде на Кубани в последние выходные ноября

Краснодарский ЦГМС сообщил, что 29 и 30 ноября на Кубани будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается, лишь в конце выходных возможен небольшой дождь. Ночью и утром туман. Ветер слабый, однако в воскресенье, 30 ноября, порывы могут достигать 12-14 м/с.

Температура воздуха ночью — 2-7 °С, днем — 8-13 °С. В южных районах края 29 ноября воздух прогреется до 18 °С, а 30 ноября — до 16 °С. В горах региона ночью мороз окрепнет до -3 °С, а днем потеплеет до 7 °С.



На Черноморском побережье прогнозируют переменную облачность. В конце выходных порывы ветра могут достигать 12-14 м/с. Температура воздуха ночью — 7-12 °С, днем — 14-19 °С.



В Краснодаре в последние выходные октября будет облачно, без осадков. Температура воздуха ночью — 4 °С, а днем — 12-14 °С.