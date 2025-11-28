Тепло и туманно. Узнали прогноз погоды в Краснодарском крае в последние осенние выходные

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Синоптики рассказали о погоде на Кубани в последние выходные ноября

Краснодарский ЦГМС сообщил, что 29 и 30 ноября на Кубани будет облачно с прояснениями. Осадков не ожидается, лишь в конце выходных возможен небольшой дождь. Ночью и утром туман. Ветер слабый, однако в воскресенье, 30 ноября, порывы могут достигать 12-14 м/с. 

Зацвела сирень, проснулись клещи, люди загорали на пляже:

Температура воздуха ночью — 2-7 °С, днем — 8-13 °С. В южных районах края 29 ноября воздух прогреется до 18 °С, а 30 ноября — до 16 °С. В горах региона ночью мороз окрепнет до -3 °С, а днем потеплеет до 7 °С.

На Черноморском побережье прогнозируют переменную облачность. В конце выходных порывы ветра могут достигать 12-14 м/с. Температура воздуха ночью — 7-12 °С, днем — 14-19 °С.

В Краснодаре в последние выходные октября будет облачно, без осадков. Температура воздуха ночью — 4 °С, а днем — 12-14 °С.

Как писали Юга.ру, в Краснодарском крае зафиксировали семь температурных рекордов.

Город Краснодар Погода Черное море

Новости

В результате одной из самых долгих атак БПЛА в Краснодарском крае пострадали 300 квартир и частных домов
Жители Новороссийска пожаловались на сильный запах нефти. Власти обвинили погоду
Тепло и туманно. Узнали прогноз погоды в Краснодарском крае в последние осенние выходные
В разных регионах России не работает WhatsApp*
В Краснодаре вблизи «Авроры» перекроют движение на трех участках
«Связан ли всплеск смертности с выбросом мазута». У берегов Анапы за месяц нашли 19 погибших дельфинов

Лента новостей

100 тысяч шагов в сутки, киберпанк и «смерть в нищете»
Сегодня, 11:30
100 тысяч шагов в сутки, киберпанк и «смерть в нищете»
Честный рассказ курьера о работе в Краснодаре
Интернет по фейсконтролю
Вчера, 11:44
Интернет по фейсконтролю
Кого пустили в «белые списки», как они работают и почему до сих пор сбоят
В Краснодаре появился клуб бердвотчинга
Вчера, 11:47
В Краснодаре появился клуб бердвотчинга
Как принять участие в наблюдениях за птицами?

Реклама на сайте