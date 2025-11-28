Краснодарский край занял второе место в России по количеству пользователей нейросетей

Краснодарский край вошел в тройку лидеров среди российских регионов по числу пользователей нейросетей, уступив только Москве

Компания МТС AdTech изучила, как россияне пользуются генеративным ИИ — чат-ботами для работы с текстом и сервисами для создания изображений.

В рейтинге регионов Краснодарский край занял вторую строчку, пропустив вперед только Москву. На третьем месте расположилась Московская область. В десятку также вошли Санкт-Петербург, Башкортостан, Новосибирская, Свердловская, Самарская и Ростовская области, а также Татарстан.

Среди аудитории нейросетей немного преобладают женщины (53%), на мужчин приходится 47%. В среднем один сеанс работы с текстом длится около пяти минут, а на создание изображений пользователи тратят примерно 13 минут.

36% жителей края используют ИИ только в личных целях, 24% — исключительно для работы, а 29% применяют технологии и там, и там. 11% респондентов признались, что не пользуются нейросетями. При этом 56% относятся к ИИ положительно, а 44% — отрицательно.

Активнее всего нейросетями интересуется молодежь: среди пользователей больше всего людей младше 24 лет (25%). На втором месте по вовлеченности — аудитория 35-44 лет (22%). Реже всего технологии используют люди 25-34 лет (13%). При этом нейросети востребованы и у старшего поколения: каждый десятый житель края старше 55 лет пользуется ими регулярно.

Анализ упоминаний в соцсетях за первое полугодие показал, что в Краснодаре самой обсуждаемой нейросетью в первом квартале был «Шедеврум» (2,6 тыс. сообщений), а во втором квартале лидером стал ChatGPT (2,8 тыс. упоминаний). В пятерку самых популярных сервисов также вошли DeepSeek, Suno и Midjourney.

Исследование МТС AdTech основано на обезличенных данных о входах 32 млн россиян в чат-боты через компьютерные и мобильные браузеры, а также официальные приложения. Ежемесячной активной аудиторией считаются пользователи, которые взаимодействуют с сервисом не реже одного раза в месяц.

Как писали Юга.ру, в Усть-Лабинске начал работать IT-колледж, который готовит программистов и инженеров для крупнейших российских компаний в сфере энергетики, агробизнеса и авиации.

