В Краснодаре вблизи «Авроры» перекроют движение на трех участках

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты», 2025 год
    © Скриншот страницы сервиса «Яндекс Карты», 2025 год

В декабре в районе кинотеатра «Аврора» в Краснодаре временно ограничат движение транспорта

27 ноября телеграм-канал «Дептранс Краснодар» сообщил, что в декабре в районе кинотеатра «Аврора» ограничат движение транспорта на трех участках. Это необходимо для переустройства газопровода.

Работы планируют завершить за 28 дней. Они стартуют 1 декабря и будут идти поэтапно.

Схема ограничений

Схема ограничений

Какие участки перекроют?

  • Крайнюю левую полосу улицы Красной от переулка Курганного до улицы Офицерской. Ориентировочный срок — девять дней.
  • Один из проездов к дому № 43 на улице Офицерской. Ориентировочный срок — семь-восемь дней.
  • Крайнюю левую полосу улицы Шоссе Нефтяников в районе зданий № 13 и № 9. Ориентировочный срок — десять-одиннадцать дней.

Как писали Юга.ру, в Краснодаре перед Вишняковским мостом установят ограничители высоты для грузовиков.

Автомобили Дороги Краснодар Ремонт дорог Транспорт

Новости

В результате одной из самых долгих атак БПЛА в Краснодарском крае пострадали 300 квартир и частных домов
Жители Новороссийска пожаловались на сильный запах нефти. Власти обвинили погоду
Тепло и туманно. Узнали прогноз погоды в Краснодарском крае в последние осенние выходные
В разных регионах России не работает WhatsApp*
В Краснодаре вблизи «Авроры» перекроют движение на трех участках
«Связан ли всплеск смертности с выбросом мазута». У берегов Анапы за месяц нашли 19 погибших дельфинов

Лента новостей

100 тысяч шагов в сутки, киберпанк и «смерть в нищете»
Сегодня, 11:30
100 тысяч шагов в сутки, киберпанк и «смерть в нищете»
Честный рассказ курьера о работе в Краснодаре
Интернет по фейсконтролю
Вчера, 11:44
Интернет по фейсконтролю
Кого пустили в «белые списки», как они работают и почему до сих пор сбоят
В Краснодаре появился клуб бердвотчинга
Вчера, 11:47
В Краснодаре появился клуб бердвотчинга
Как принять участие в наблюдениях за птицами?

Реклама на сайте