В Краснодаре вблизи «Авроры» перекроют движение на трех участках

27 ноября телеграм-канал «Дептранс Краснодар» сообщил, что в декабре в районе кинотеатра «Аврора» ограничат движение транспорта на трех участках. Это необходимо для переустройства газопровода.



Работы планируют завершить за 28 дней. Они стартуют 1 декабря и будут идти поэтапно.