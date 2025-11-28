В Краснодаре вблизи «Авроры» перекроют движение на трех участках
В декабре в районе кинотеатра «Аврора» в Краснодаре временно ограничат движение транспорта
27 ноября телеграм-канал «Дептранс Краснодар» сообщил, что в декабре в районе кинотеатра «Аврора» ограничат движение транспорта на трех участках. Это необходимо для переустройства газопровода.
Работы планируют завершить за 28 дней. Они стартуют 1 декабря и будут идти поэтапно.
Какие участки перекроют?
- Крайнюю левую полосу улицы Красной от переулка Курганного до улицы Офицерской. Ориентировочный срок — девять дней.
- Один из проездов к дому № 43 на улице Офицерской. Ориентировочный срок — семь-восемь дней.
- Крайнюю левую полосу улицы Шоссе Нефтяников в районе зданий № 13 и № 9. Ориентировочный срок — десять-одиннадцать дней.
Как писали Юга.ру, в Краснодаре перед Вишняковским мостом установят ограничители высоты для грузовиков.
