Отключения света и газа. В Краснодаре 28 ноября почти тысяча домов останутся без ресурсов

Краснодарский край

Распечатать

  • © Фото Елены Синеок, Юга.ру
    © Фото Елены Синеок, Юга.ру

Краснодарцев предупредили об отключении газоснабжения и электричества

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что 28 ноября в Краснодаре приостановят подачу газа. Это связано с проведением внеплановых работ.

С 9:00 до 16:00 ресурса не будет по адресам:

  • Артиллерийская, 250, 260;
  • Тургенева, 47, 47/1;
  • Карла Маркса, 52, 54, 56, 58;
  • Северная, 229;
  • проезд Тургенева, 10, 10/1, 13, 14, 15, 16, 17, 18.

По данным ЕДДС, также 28 ноября с 8:00 до 17:00 без электричества останутся улицы:

  • Уральская, 85, 87/2, 126, 126/а, 126/3, 126/5, 128, 134;
  • Магистральная, 7/1;
  • Онежская, 35/1.

В Краснодарском крае в 2026 году дважды увеличат плату за коммунальные услуги:

С 9:00 до 15:00 свет отключат по адресам:

  • Аэродромная, 9, 9/1, 13, 17, 19, 21;
  • Бабушкина, 226, 234, 259, 261, 263, 273;
  • Бородинская, 149;
  • Зиповская, 5;
  • Красных Партизан, 1/а, 1/б, 1/2, 2, 2/2, 25, 25/1, 1-65, 218, 220;
  • Круговая, 4, 22;
  • 1-й проезд Пластунский, 2, 4, 6/1, 8, 1-31, 2-40;
  • 2-й проезд Пластунский, 4;
  • Пластунская, 2;
  • Рылеева, 225, 239, 247-259, 263, 265, 360, 362;
  • Тюляева, 33, 37, 37/1, 37/2, 39, 39/а;
  • 2-й проезд Севастопольский, 1-3;
  • Геодезическая, 11-23;
  • Ивановская, 12-18;
  • Лучезарная, 12-36;
  • Мариупольская, 1, 5-11, 6-12, 20-34, 21-37;
  • Мурманская, 1-20;
  • Оренбургская, 11, 15-37;
  • Приазовская, 1-33, 2-34;
  • Профсоюзная, 1-11, 2-12;
  • Североморская, 1-20;
  • Семигорская, 10-24;
  • Уссурийская, 16-24;
  • Яснополянская, 34;
  • Заполярная, 1.

А с 9:00 до 17:00:

  • 1-я Линия, 30-48, 32-48, 37-51, 39-51, 50-86, 53-101, 68-86, 89-101, 105-113;
  • 2-я Линия, 58-60, 64-108, 112-118, 124;
  • Артиллерийская, 1-17, 2-16, 2, 16, 18, 19,  19-37, 20-38;
  • Власова, 1-1, 2-36, 3-39;
  • Северная, 1, 19, 32, 39;
  • Трубилина, 64-108, 100, 112-118, 124;
  • Урицкого, 84-104, 107, 109-113, 113-129, 128, 129-137, 143-165, 171, 183-201.

Как писали Юга.ру, в России все официальные домовые чаты переведут в мессенджер Max.

Газ Город ЖКХ Краснодар Энергетика

Новости

Отключения света и газа. В Краснодаре 28 ноября почти тысяча домов останутся без ресурсов
В Краснодаре пройдет лекция об Арабском халифате
В Краснодаре перед Вишняковским мостом установят ограничители высоты для грузовиков
В России интернет может начать замедляться уже в этом году. И дело не в защите от БПЛА
Жителям Туапсе, пострадавшим от атак БПЛА, стали звонить мошенники по ночам
Транспортное управление Краснодара увеличило выручку на 900 млн рублей за десять месяцев 2025 года

Лента новостей

Интернет по фейсконтролю
Вчера, 11:44
Интернет по фейсконтролю
Кого пустили в «белые списки», как они работают и почему до сих пор сбоят
В Краснодаре появился клуб бердвотчинга
Вчера, 11:47
В Краснодаре появился клуб бердвотчинга
Как принять участие в наблюдениях за птицами?
Пупупу, ред-флаг, сигма, проявленность, зумер
26 ноября, 17:18
Пупупу, ред-флаг, сигма, проявленность, зумер
Эксперты выбирают слова года в России

Реклама на сайте