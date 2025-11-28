Отключения света и газа. В Краснодаре 28 ноября почти тысяча домов останутся без ресурсов

Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что 28 ноября в Краснодаре приостановят подачу газа. Это связано с проведением внеплановых работ.



С 9:00 до 16:00 ресурса не будет по адресам:

Артиллерийская, 250, 260;

Тургенева, 47, 47/1;

Карла Маркса, 52, 54, 56, 58;

Северная, 229;

проезд Тургенева, 10, 10/1, 13, 14, 15, 16, 17, 18.

По данным ЕДДС, также 28 ноября с 8:00 до 17:00 без электричества останутся улицы: