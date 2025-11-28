Отключения света и газа. В Краснодаре 28 ноября почти тысяча домов останутся без ресурсов
Краснодарцев предупредили об отключении газоснабжения и электричества
Телеграм-канал «ЕДДС Краснодар» сообщил, что 28 ноября в Краснодаре приостановят подачу газа. Это связано с проведением внеплановых работ.
С 9:00 до 16:00 ресурса не будет по адресам:
- Артиллерийская, 250, 260;
- Тургенева, 47, 47/1;
- Карла Маркса, 52, 54, 56, 58;
- Северная, 229;
- проезд Тургенева, 10, 10/1, 13, 14, 15, 16, 17, 18.
По данным ЕДДС, также 28 ноября с 8:00 до 17:00 без электричества останутся улицы:
- Уральская, 85, 87/2, 126, 126/а, 126/3, 126/5, 128, 134;
- Магистральная, 7/1;
- Онежская, 35/1.
В Краснодарском крае в 2026 году дважды увеличат плату за коммунальные услуги:
С 9:00 до 15:00 свет отключат по адресам:
- Аэродромная, 9, 9/1, 13, 17, 19, 21;
- Бабушкина, 226, 234, 259, 261, 263, 273;
- Бородинская, 149;
- Зиповская, 5;
- Красных Партизан, 1/а, 1/б, 1/2, 2, 2/2, 25, 25/1, 1-65, 218, 220;
- Круговая, 4, 22;
- 1-й проезд Пластунский, 2, 4, 6/1, 8, 1-31, 2-40;
- 2-й проезд Пластунский, 4;
- Пластунская, 2;
- Рылеева, 225, 239, 247-259, 263, 265, 360, 362;
- Тюляева, 33, 37, 37/1, 37/2, 39, 39/а;
- 2-й проезд Севастопольский, 1-3;
- Геодезическая, 11-23;
- Ивановская, 12-18;
- Лучезарная, 12-36;
- Мариупольская, 1, 5-11, 6-12, 20-34, 21-37;
- Мурманская, 1-20;
- Оренбургская, 11, 15-37;
- Приазовская, 1-33, 2-34;
- Профсоюзная, 1-11, 2-12;
- Североморская, 1-20;
- Семигорская, 10-24;
- Уссурийская, 16-24;
- Яснополянская, 34;
- Заполярная, 1.
А с 9:00 до 17:00:
- 1-я Линия, 30-48, 32-48, 37-51, 39-51, 50-86, 53-101, 68-86, 89-101, 105-113;
- 2-я Линия, 58-60, 64-108, 112-118, 124;
- Артиллерийская, 1-17, 2-16, 2, 16, 18, 19, 19-37, 20-38;
- Власова, 1-1, 2-36, 3-39;
- Северная, 1, 19, 32, 39;
- Трубилина, 64-108, 100, 112-118, 124;
- Урицкого, 84-104, 107, 109-113, 113-129, 128, 129-137, 143-165, 171, 183-201.
