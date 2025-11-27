Выпускник Краснодарского летного училища отправился в космос

  • Сергей Микаев и отправление корабля «Союз МС-28» © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала Роскосмоса
    Сергей Микаев и отправление корабля «Союз МС-28» © Коллаж из скриншотов фото из телеграм-канала Роскосмоса

Выпускник Краснодарского авиаучилища Сергей Микаев отправился на МКС со станции Байконур. Он проведет на орбите 242 дня

27 ноября Роскосмос в своем телеграм-канале сообщил, что корабль «Союз МС-28» отправился к Международной космической станции (МКС) со станции Байконур. В составе экипажа Сергей Кудь-Сверчков, Кристофер Уилльямс, а также выпускник Краснодарского авиаучилища Сергей Микаев. 

Напомним, об отправке Микаева в космос стало известно в августе 2024 года. С ним также должен был полететь другой краснодарец — Олег Платонов. Однако он не вошел в состав экипажа. 

Корабль отправился в космос в 12:27. Стыковка с МКС ожидается в 15:38. Экипаж проведет на орбите 242 дня — за это время космонавты проведут более 40 экспериментов и выйдут в открытый космос — в апреле и июле 2026 года. 

Сергей Микаев родился в Иркутске. Окончил Ейскую школу-интернат с летной подготовкой, а позднее Краснодарское летное училище — в 2008 году.  

Десять лет он служил в авиации — освоил самолеты Як-52, Л-39 и Су-25 и налетал более тысячи часов. В 2016 году получил звание гвардии майора, а в 2018 году подал заявку в отряд космонавтов и был зачислен. Спустя шесть лет подготовок и тренировок он был назначен бортинженером в основной экипаж экспедиции МКС-74 и корабля «Союз МС-28».

Как писали Юга.ру, в июле 2025 года обсерватория КубГУ поучаствовала в изучении межзвездной кометы.

