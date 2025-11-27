Средняя предлагаемая зарплата в российском растениеводстве достигла 72 000 рублей — исследование

Авито Работа и селекционно-семеноводческая компания RUSEED выяснили, как изменилась ситуация с кадрами в российском растениеводстве в 2025 году

Исследование определило самые востребованные профессии, условия труда и ключевые навыки, которые требуются от специалистов. Число вакансий для работников сельского хозяйства в России с начала года увеличилось более чем в два раза. Среднее предложение по зарплате выросло на 16% и достигло 72 000 рублей в месяц. Наибольший прирост этого показателя зафиксировали в ПФО (+24%), СЗФО (+21%), ЮФО (+16%) и СКФО (+16%).

В первом полугодии 2025 года количество вакансий в сфере сельского хозяйства увеличилось на 24% год к году. Особенно вырос спрос на агрономов: количество вакансий для них увеличилось на 35% по сравнению с прошлым годом. Средняя зарплата для специалистов базовой квалификации достигла 100 000 рублей в месяц. В зависимости от региона и опыта агрономам предлагают от 60 000 до 300 000 рублей. Больше всего ценятся узкие специалисты, например, в сфере семеноводства, которые умеют работать с специальными программами и онлайн-платформами. Цифровые навыки все чаще становятся обязательным требованием.

В Сочи первые бананы созреют к Новому году: Тропические фрукты выращивают в «умных теплицах» с апреля 2025 года

«За 10 месяцев 2025 года мы видим рост числа вакансий для работников АПК на 135% и увеличение зарплатных предложений на 16% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Это говорит и о спросе на кадры, и о том, что предприятия готовы платить больше специалистам, особенно, в условиях дефицита. Агросектор активно модернизируется и применяет интернет вещей: роботизированные комплексы с ИИ, датчики с сим-картами для мониторинга, технологии точного земледелия, автоматизированные системы контроля, что повышает требования к компетенциям сотрудников. Наконец, стимулирует развитие отрасли и рост торговли сельхозпродукцией с дружественными странами», — рассказал управляющий директор Авито Работы Антон Уваров.

Аналитики поясняют, что спрос на агрономов растет из-за расширения сельхозпроизводства, внедрения новых технологий и необходимости повышать урожайность. Работодатели конкурируют за кадры и увеличивают зарплаты. В Сибирском федеральном округе среднее зарплатное предложение для агрономов выросло на 50%, на Урале — на 48%, в Южном федеральном округе — на 22%.

Также остаются востребованными офисные специалисты в сфере растениеводства: логисты, менеджеры по продажам, маркетологи. Им тоже предлагают более высокие зарплаты, чем год назад. В среднем менеджеру по продажам в растениеводстве готовы предложить 90 000 рублей, логисту — 83 000 рублей.

Чтобы решить кадровую проблему, компании расширяют границы поиска и предлагают гибкие условия работы для специалистов всех возрастов. Например, за исследуемый период число вакансий для студентов-агрономов с гибкой занятостью выросло на 45%. Наибольший рост зарплат для них отмечается в Приволжском, Сибирском и Центральном федеральных округах. Компании все чаще ищут кандидатов с цифровыми компетенциями, которые умеют работать с программами и платформами, в том числе с системами искусственного интеллекта. Это связано с цифровизацией отрасли, особенно с внедрением технологий точного земледелия и машинного зрения в селекцию.

Читайте также: В Краснодарском крае с ноября 2025 года будут искусственно вызывать дожди

«Сегодня наш фокус смещается в сторону работников не только с аграрными, но и с цифровыми компетенциями — нужны специалисты, умеющие работать с базами данных, платформами, системами искусственного интеллекта. За этим будущее отрасли», — отмечает управляющий партнер селекционно-семеноводческой компании RUSEED Марк Гехт.

Опросы работодателей показывают, что также высок спрос на научные кадры — ученых и исследователей в области селекции. Эти специальности находятся на стыке с фармацевтикой и биотехом, поэтому за таких специалистов идёт конкуренция между отраслями. Чтобы привлечь их, нужно популяризировать аграрные профессии среди школьников и студентов, чем сейчас активно занимаются крупные компании.

Исследование также затронуло мотивацию самих работников. Согласно опросу сотрудников RUSEED, 48% респондентов главным мотивирующим фактором назвали интерес к сельскому хозяйству в целом, 26% — стабильный заработок, гарантии и соцпакет, а для 12% важно желание принести пользу стране.