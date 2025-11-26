Краснодар вошел в топ-10 российских городов с самым грязным воздухом
Краснодар занял восьмое место в антирейтинге российских городов с самым загрязненным воздухом
26 ноября аналитики портала «Чистое небо» опубликовали рейтинг российских городов с самым загрязненным воздухом. Краснодар занял восьмую строчку, а ранее находился на пятой. Самым загрязненным городом оказался Минусинск в Красноярском крае, а самым чистым — Омск.
Эксперты составили рейтинг по четырехчасовому среднему показателю концентрации взвешенных частиц PM2.5.
По нормам Всемирной организации здравоохранения, для безопасной жизнедеятельности человека среднесуточный уровень PM2.5 в воздухе не должен превышать 25 мкг/м³. Краснодар находится в пределах этого значения — 13 мкг/м³.
Отметим, что Краснодар уже несколько недель утопает в смоге. Горожане жалуются на запах гари, першение в горле и головокружение. Источником загрязнения называют сжигание рисовой соломы в близлежащих сельхозрайонах.
Также 25 ноября стационарный пост мониторинга воздуха на проспекте Чекистов в Юбилейном микрорайоне зафиксировал скачок вредных веществ в воздухе. Там заметили превышение предельно допустимой максимально разовой концентрации аммиака и сероводорода.
Как писали Юга.ру, МЧС не поддержало запрет на сжигание рисовой соломы в Краснодарском крае.