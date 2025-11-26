Краснодар вошел в топ-10 российских городов с самым грязным воздухом

По нормам Всемирной организации здравоохранения, для безопасной жизнедеятельности человека среднесуточный уровень PM2.5 в воздухе не должен превышать 25 мкг/м³. Краснодар находится в пределах этого значения — 13 мкг/м³.



Отметим, что Краснодар уже несколько недель утопает в смоге. Горожане жалуются на запах гари, першение в горле и головокружение. Источником загрязнения называют сжигание рисовой соломы в близлежащих сельхозрайонах.



Также 25 ноября стационарный пост мониторинга воздуха на проспекте Чекистов в Юбилейном микрорайоне зафиксировал скачок вредных веществ в воздухе. Там заметили превышение предельно допустимой максимально разовой концентрации аммиака и сероводорода.