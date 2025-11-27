В Краснодаре пройдет лекция об Арабском халифате
В Краснодаре состоится очередная лекция по всемирной истории (12+)
Краснодарский образовательный проект «Популярная история» анонсировал на 30 ноября лекцию «Первые противостояния Востока и Запада». Встречу проведет историк Алена Дубиковская.
В центре внимания слушателей будет Арабский халифат — теократическое исламское государство, возникшее в 632 году после смерти пророка Мухаммеда. Его экспансия стала мощным вызовом для христианской Европы.
Программа:
- как возник ислам и почему он разделился на суннизм и шиизм;
- почему мусульманская экспансия в Европу, Африку и Среднюю Азию в VII—VIII веках была столь успешной;
- что такое Реконкиста, и как она связана с историей Испании;
- с какой целью организовывались крестовые походы;
- какую роль в них играли духовно-рыцарские ордена госпитальеров, тамплиеров, тевтонцев и других.
Халифат начал свое существование в Медине. Позже столицей империи стал Багдад. В эпоху Арабского халифата сложился «Мусульманский ренессанс», когда активно развивались физика, астрономия, математика, биология, медицина, химия.
Встреча состоится 30 ноября в 14:00 в досуговом центре «Пятница» на улице Тургенева, 14/1. Стоимость участия 700 рублей. Подробности уточняйте у организаторов.
