От мегаполисов к природе. Краснодарский край стал новым хитом для загородного отдыха россиян

Краснодарский край

Аналитики МегаФон раскрыли портрет гостя кубанских баз отдыха

Краснодарский край укрепил свои позиции в качестве одного из самых востребованных направлений для загородного досуга среди жителей России. За последний год интерес к местным базам отдыха заметно возрос — трафик на их сайтах увеличился на ощутимые 14%.

Такие данные показало исследование, проведенное экспертами МегаФона на основе анализа обезличенных данных.

Особенно ярко эта положительная динамика проявилась в поведении туристов из удаленных от моря регионов. Для гостей из Новосибирской области, Татарстана и Башкирии знакомство с предложениями кубанского экотуризма стало в 5-7 раз актуальнее, чем годом ранее.

Жители Краснодарского края увлеклись «тихой охотой»:

География аудитории сайтов демонстрирует явное лидерство столичных жителей — на москвичей приходится 14% всех виртуальных «визитов». С минимальным отрывом за ними следуют жители Ставропольского края (13% трафика), что говорит о популярности региона для поездок на выходные. Замыкает тройку лидеров Волгоградская область, обеспечивающая 10% пользовательского интереса.

Аналитики также составили и демографический портрет потенциального отдыхающего. Почти половину всей аудитории составляют люди в возрасте 35–44 лет. Более молодое поколение (25–34 года) формирует свыше 19% запросов, а категория 45–54 лет — 17%.

Доля молодежи до 24 лет скромнее — 10%, как и процент пользователей старше 55 лет — 5%. При этом женщины проявляют значительно большую активность в планировании поездок, инициируя на 35% больше обращений к сайтам, чем мужчины.

В предпочтениях гостей из других регионов доминирует стремление к комфорту. На пике популярности — универсальные предложения, которые включают проживание в благоустроенных коттеджах или гостиницах, доступ к спа-процедурам и организованную активность вроде теннисных кортов. Параллельно с этим стабильно высоким спросом продолжают пользоваться и аутентичные форматы отдыха: туристов по-прежнему манит возможность порыбачить, попариться в настоящей русской бане, отправиться на конную прогулку или оценить блюда насыщенной южной кухни.

«Кубань давно стала круглогодично привлекательным туристическим краем. Зимой гостей привлекают горнолыжные курорты Красной Поляны и термальные источники Мостовского района, весной — лавандовые поля и цветущие сады предгорий, осенью — энотуристические маршруты и гастрофестивали, где можно попробовать местные продукты. Наша задача — чтобы цифровой сервис оставался неизменной константой: где бы и когда бы ни находился абонент, он может планировать маршрут, бронировать услуги и делиться эмоциями онлайн. В ответ на растущий спрос мы продолжаем усиливать телеком инфраструктуру региона: с начала года внедрили и обновили порядка тысячи элементов сетевой инфраструктуры», — рассказал Андрей Холодов, директор МегаФона в Краснодарском крае и Республике Адыгея.

Как писали Юга.ру, в жилых районах Краснодара доступна скорость мобильного интернета до 150 Мбит/с.

