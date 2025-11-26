Кокни, Ист-Энд и свинофермы. В краснодарском книжном обсудят лондонский мир Гая Ричи

Гай Ричи — британский режиссер, сценарист, продюсер. Его ранние картины — «Карты, деньги, два ствола», «Большой куш», «Револьвер», «Рок-н-рольщик» — посвящены криминальному миру Лондона, показанному в духе черной комедии.

Кинокритик и киновед Виктор Венгерский вместе с гостями обсудит хулиганский стиль его фильмов, искрометные диалоги, «прогуляется» по лондонскому району Ист-Энду, где говорят на кокни, и расскажет, почему Гай Ричи один из самых узнаваемых английских режиссеров нашего времени.

«Разбирать на лекции мы будем именно те фильмы, где Брэд Питт выходит на ринг в шляпе, Хью Грант меняет романтический стиль на криминальный, а от владельцев свиноферм лучше держаться подальше. Не обойдется и без культовых любимых фрагментов», — прокомментировали организаторы.

Встреча пройдет 29 ноября в 16:00 в книжном магазине «Чарли» на улице Коммунаров, 58. Стоимость билета — 500 рублей.