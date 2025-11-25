Разбитые окна, обгоревшие квартиры. Власти Новороссийска показали последствия атаки беспилотников
В Новороссийске оценили ущерб после ночной атаки БПЛА
25 ноября мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил в своем телеграм-канале, что городские службы оценили ущерб после ночной атаки БПЛА и обследовали пострадавшие здания. Он поделился предварительной информацией о повреждениях.
Южный район:
- улица Южная — повреждена кровля и технический этаж многоэтажки;
- улица Рыбацкая — падение обломков БПЛА привело к пожару;
- проспект Дзержинского — беспилотник врезался в квартиру на 12 этаже, это вызвало пожар;
- улица Мурата Ахеджака — в результате попадания БПЛА в квартиру началось возгорание;
- проспект Ленина — выбило окна в шести квартирах.
В Новороссийске БПЛА повредили здание нефтяного терминала:
Село Мысхако:
- переулок Счастливый — беспилотник попал в квартиру, вызвав пожар;
- улица Надежды — в двух частных домах повреждены окна;
- улица Ленина — повреждено остекление и кровля.
Центральный район:
- в шести квартирах по улицам Исаева, Суворовская, набережная Адмирала Серебрякова и проспект Ленина выбиты окна.
Приморский район:
- улица Первопроходцев — повреждены фасад и забор частного дома;
- село Борисовка — поврежден большегруз.
Кравченко отметил, что специалисты продолжат осматривать пострадавшие дома и фиксировать повреждения. Власти собирают документы для оформления компенсаций жителям. Городские службы убирают улицы.
Двое жителей, находившиеся в пункте временного размещения, уже вернулись домой.
Напомним, что ночью 25 ноября Краснодарский край подвергся одной из самых долгих атак БПЛА. В результате шесть жителей получили ранения, четверо из них — из Новороссийска.
Как писали Юга.ру, в Новороссийске почти вдвое сократили финансирование ремонта домов, пострадавших от атак БПЛА.
