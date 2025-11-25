Разбитые окна, обгоревшие квартиры. Власти Новороссийска показали последствия атаки беспилотников

Краснодарский край

Распечатать

  • © Скриншот из телеграм-канала мэра Новороссийска Андрея Кравченко https://t.me/kravchenko_glava_nvrsk/13708
    © Скриншот из телеграм-канала мэра Новороссийска Андрея Кравченко https://t.me/kravchenko_glava_nvrsk/13708

В Новороссийске оценили ущерб после ночной атаки БПЛА

25 ноября мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил в своем телеграм-канале, что городские службы оценили ущерб после ночной атаки БПЛА и обследовали пострадавшие здания. Он поделился предварительной информацией о повреждениях.

Южный район:

  • улица Южная — повреждена кровля и технический этаж многоэтажки;
  • улица Рыбацкая — падение обломков БПЛА привело к пожару;
  • проспект Дзержинского — беспилотник врезался в квартиру на 12 этаже, это вызвало пожар;
  • улица Мурата Ахеджака — в результате попадания БПЛА в квартиру началось возгорание;
  • проспект Ленина — выбило окна в шести квартирах. 

В Новороссийске БПЛА повредили здание нефтяного терминала:

Село Мысхако:

  • переулок Счастливый — беспилотник попал в квартиру, вызвав пожар;
  • улица Надежды — в двух частных домах повреждены окна;
  • улица Ленина — повреждено остекление и кровля.

Центральный район:

  • в шести квартирах по улицам Исаева, Суворовская, набережная Адмирала Серебрякова и проспект Ленина выбиты окна.

Приморский район:

  • улица Первопроходцев — повреждены фасад и забор частного дома;
  • село Борисовка — поврежден большегруз. 
  • © Скриншот из телеграм-канала мэра Новороссийска Андрея Кравченко https://t.me/kravchenko_glava_nvrsk/13708
    © Скриншот из телеграм-канала мэра Новороссийска Андрея Кравченко https://t.me/kravchenko_glava_nvrsk/13708
  • © Скриншот из телеграм-канала мэра Новороссийска Андрея Кравченко https://t.me/kravchenko_glava_nvrsk/13708
    © Скриншот из телеграм-канала мэра Новороссийска Андрея Кравченко https://t.me/kravchenko_glava_nvrsk/13708
  • © Скриншот из телеграм-канала мэра Новороссийска Андрея Кравченко https://t.me/kravchenko_glava_nvrsk/13708
    © Скриншот из телеграм-канала мэра Новороссийска Андрея Кравченко https://t.me/kravchenko_glava_nvrsk/13708
  • © Скриншот из телеграм-канала мэра Новороссийска Андрея Кравченко https://t.me/kravchenko_glava_nvrsk/13708
    © Скриншот из телеграм-канала мэра Новороссийска Андрея Кравченко https://t.me/kravchenko_glava_nvrsk/13708
  • © Скриншот из телеграм-канала мэра Новороссийска Андрея Кравченко https://t.me/kravchenko_glava_nvrsk/13708
    © Скриншот из телеграм-канала мэра Новороссийска Андрея Кравченко https://t.me/kravchenko_glava_nvrsk/13708
  • © Скриншот из телеграм-канала мэра Новороссийска Андрея Кравченко https://t.me/kravchenko_glava_nvrsk/13708
    © Скриншот из телеграм-канала мэра Новороссийска Андрея Кравченко https://t.me/kravchenko_glava_nvrsk/13708

Кравченко отметил, что специалисты продолжат осматривать пострадавшие дома и фиксировать повреждения. Власти собирают документы для оформления компенсаций жителям. Городские службы убирают улицы.

Двое жителей, находившиеся в пункте временного размещения, уже вернулись домой.

Напомним, что ночью 25 ноября Краснодарский край подвергся одной из самых долгих атак БПЛА. В результате шесть жителей получили ранения, четверо из них — из Новороссийска.

Как писали Юга.ру, в Новороссийске почти вдвое сократили финансирование ремонта домов, пострадавших от атак БПЛА.

Город Инфраструктура Новороссийск Происшествия СВО

Все материалы по теме:

Новости

Хроника одного преступления. В Краснодаре состоится премьера спектакля «Удар»
В Краснодаре историк проведет открытую дискуссию об архитектурном наследии
Разбитые окна, обгоревшие квартиры. Власти Новороссийска показали последствия атаки беспилотников
В Госдуму внесли законопроект о борьбе с «бабушкиной схемой» при продаже квартир
В Новороссийске БПЛА повредили здание нефтяного терминала. Компания остановила отгрузку нефти
Экс-замминистра образования Краснодарского края предстанет перед судом за получение взятки в 1 млн рублей

Лента новостей

От года до трех лет
Вчера, 17:12
От года до трех лет
Минздрав назначил сроки отработки для выпускников медвузов и ординатуры
«Мы против застройки. Наумов, выйди к людям»
Вчера, 12:52
«Мы против застройки. Наумов, выйди к людям»
В Краснодаре жители ЮМР записали видеообращение к мэру
В Краснодарском крае волонтеры обнаружили новые выбросы мазута
Вчера, 13:01
В Краснодарском крае волонтеры обнаружили новые выбросы мазута
Оперштаб о них не сообщал

Реклама на сайте