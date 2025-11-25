Разбитые окна, обгоревшие квартиры. Власти Новороссийска показали последствия атаки беспилотников

В Новороссийске оценили ущерб после ночной атаки БПЛА

25 ноября мэр Новороссийска Андрей Кравченко сообщил в своем телеграм-канале, что городские службы оценили ущерб после ночной атаки БПЛА и обследовали пострадавшие здания. Он поделился предварительной информацией о повреждениях.

Кравченко отметил, что специалисты продолжат осматривать пострадавшие дома и фиксировать повреждения. Власти собирают документы для оформления компенсаций жителям. Городские службы убирают улицы.



Двое жителей, находившиеся в пункте временного размещения, уже вернулись домой.

Напомним, что ночью 25 ноября Краснодарский край подвергся одной из самых долгих атак БПЛА. В результате шесть жителей получили ранения, четверо из них — из Новороссийска.