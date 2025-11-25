Вне групп и расписаний. Курорт Красная Поляна фиксирует бум индивидуального туризма

Аналитики выяснили, что туристы все чаще едут на Курорт Красная Поляна по собственному маршруту

Наиболее ярко выраженной тенденцией стал всплеск интереса к соло-туризму. Количество гостей, прибывающих на курорт в одиночку, увеличилось на 22%. Для этой категории путешественников важен не просто отдых без компании, а осознанный выбор формата, позволяющий самостоятельно выстраивать маршрут, ритм и программу отдыха, полностью подчиняя их своим личным интересам.

Курорт Красная Поляна становится все более популярным среди самостоятельных путешественников. Согласно внутренним исследованиям, по итогам 2025 года отмечается значительный рост числа гостей, которые предпочитают исследовать горные локации в индивидуальном порядке, отказываясь от стандартных пакетных туров и групповых экскурсий.

Положительная динамика затронула и другие ключевые аудитории. Среди молодежи в возрасте до 25 лет спрос на самостоятельные поездки вырос на 11%. Это поколение ценит гибкость и свободу, составляя свое уникальное «дорожное расписание».

На 10% увеличилась доля семей, которые отказываются от готовых предложений в пользу индивидуальных маршрутов с максимально комфортным и гибким графиком. Кроме того, на 8% стали популярнее романтические туры, что свидетельствует о растущем спросе на приватные форматы отдыха для пар.

Таким образом, практически все основные категории гостей продемонстрировали движение в сторону персонализированного туристического опыта, что подтверждает общемировой тренд.

На фоне этого роста аналитики курорта отмечают любопытное исключение: доля туристов «серебряного» возраста сократилась примерно на 12%. Исследование показывает, что эта аудитория в последние годы стала чаще открывать для себя ранее не изученные направления.

Для удовлетворения спроса со стороны самостоятельных туристов Курорт Красная Поляна предлагает развитую инфраструктуру, которая работает круглый год. Гости могут воспользоваться современными спа-комплексами, всесезонными бассейнами и аутентичными горными банями. Широкие возможности для гастрономического туризма, сеть пеших эко-троп в летний сезон и хорошо оснащенные горнолыжные склоны зимой предоставляют каждому гостю свободу выбора и помогают создать именно тот отдых, который он ищет.